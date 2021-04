كامالا هاريس تُحذر من حروب قادمة بسبب المياه

حذرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من تحول الحروب القادمة من كونها حرب على النفط إلى حرب على المياه، وذلك خلال تصريحات في إطار زيارتها لمدينة شيكاغو بولاية إلينوي، الثلاثاء الماضي.

وقالت كامالا هاريس “كانت الحروب تدور بسبب النفط خلال سنوات وأجيال، في غضون فترة قصيرة، ستكون الحرب من أجل المياه”.

وأضافت هاريس أن هذا الوضع الجديد يدعونا إلى أن نبني سياستنا المستقبلة على أساس هذه المادة الحيوية والثمينة التي هي المياه.

وقالت إن المياه هي المورد الاقتصادي الضامن للتنمية المستدامة وتقوية دور الولايات الأمريكية في العالم.

وكشفت نائبة الرئيس الأمريكي خلال زيارتها منشأة لمعالجة المياه عن وجود خطة أمريكية لاستثمار 111 مليار دولار في البنية التحتية للمياه في البلاد.

وقالت هاريس إن الخطة ستساعد في ضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة وخلق الوظائف.

وتفاعل عدد من الساسة الأمريكيين وناشطي مواقع التواصل مع تصريحات هاريس ومنظورها المستقبلي للحروب في العالم حيث اعتبر عضو الكونغرس الأمريكي ستيف كوكس أن نائبة الرئيس تبحث عن أي فرصة لاندلاع الحرب في العالم وقتل الأبرياء بسبب المياه.

وعلّق مغردون آخرون على حديث هاريس بأنها تستهدف من حديثها الجارة كندا التي تتوفرعلى احتياطات وثروات مائية ضخمة وقد تشن حربا مائية في المستقبل ضد أمريكا.

يُذكر أن السودان ومصر قد أجريا مباحثات واسعة مع أثيوبيا حول حصتهما من مياه سد النهضة حال تشغيله بشكل كامل، وذلك في محاولة لايجاد أرضية للتفاهم والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن دعمها “لأي جهود بناءة بين الدول الثلاثة واستعدادها للعب دور إيجابي في المفاوضات”، مستبعدة “نشوب عمل عسكري بين إثيوبيا من جانب ومصر والسودان من جانب آخر”.

.@VP Kamala Harris: "For years and generations, wars have been fought over oil. In a short matter of time, they will be fought over water." pic.twitter.com/88pWzvbmeA — The Hill (@thehill) April 7, 2021

She’s excited for the opportunity to kill people over water. https://t.co/5yTUsyvDSu — Steve Cox (@RealSteveCox) April 7, 2021

as a former senator from california, she’d know — and she’d also know who’d win these wars. billionaires, who control the water now. https://t.co/BwOYEFMgBW — Yasha Levine (@yashalevine) April 7, 2021

As the next door neighbour and a country with vast water reserves, get ready Canada. https://t.co/bP563BLLTD — T a z e e n (@tazeen) April 7, 2021