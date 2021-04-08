ما موقف الولايات المتحدة من أزمة سد النهضة؟ (فيديو)

يتساءل كثيرون عن رؤية الولايات المتحدة لأزمة مفاوضات سد النهضة التي انتهت بالفشل في كنشاسا عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية هذا الأسبوع، وإن كانت تفكر في ممارسة ضغوط على إثيوبيا لحل الخلاف.

ويجيب عن هذا التساؤل المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ الذي قال في لقاء خاص للجزيرة مباشر إن “الولايات المتحدة تدعم أي جهود بناءة بين الدول الثلاثة وتريد أن تلعب دورا إيجابيا في المفاوضات”.

أين تقف #الولايات_المتحدة في أزمة #سد_النهضة؟

مع سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية pic.twitter.com/iSL8jW4EXw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 7, 2021

وأضاف “زار وفد أمريكي المنطقة الأسبوع الماضي وضم مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى وحضر اجتماعات في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا وكنشاسا، وستستمر الولايات المتحدة في دعم أي جهود تعاونية وبناءة بين الدول الثلاثة”.

وقال وربيرغ إن الإدارة الأمريكية الحالية تتفهم بشكل جيد أهمية مياه النيل للمصريين والسودانيين والإثيوبيين، وتعرف أن كل الشعوب في المنطقة تمتلك فرصة الاستفادة منها وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة في المنطقة.

وأضاف “لذلك ستدعم الولايات المتحدة البلدان الثلاثة بشكل محايد وسنبذل كل ما في وسعنا لتقديم المساعدات التقنية والفنية بمشاركة الاتحاد الأوربي وأي من المؤسسات الدولية الأخرى”.

وتابع “الدور الأمريكي دور محايد وليس الضغط على أي طرف ولابد من الدول الثلاثة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات، حيث ستطلع أمريكا بدور الحليف والمنسق والشريك لهذه البلدان”.

وحول رفض إثيوبيا مقترح الوساطة الرباعية، قال “الوفد الأمريكي عقد لقاءات واجتماعات مفيدة في أديس أبابا، وبالتالي فالولايات المتحدة تلعب بالفعل دورا إيجابيا مع كل البلدان ولا مجال للضغط على أي طرف”.

وعن مدى اختلاف موقف الإدارة الأمريكية السابقة عن موقف الإدارة الحالية من ملف سد النهضة، قال إن “ليس هناك اختلاف، فالإدارة الحالية تركز منذ اليوم الأول على هذه القضية ولذلك أرسلنا هذا الفريق للمنطقة بدعوة من البلدان الثلاثة وموظفينا في السفارات الأمريكية هناك مهتمون جدا بالملف”.

ورفض المسؤول الأمريكي التطرق إلى موقف إدارة الرئيس جو بايدن في حال نشوب عمل عسكري بين إثيوبيا من جانب ومصر والسودان من جانب.

وقال وربيرغ “لا أريد أن أناقش فرضيات والولايات المتحدة ترى أن الحل السلمي التفاوضي بين البلدان الثلاثة لا يزال قائما”.