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شاهد: مستوطنون يعتدون بوحشية على حاخام مناهض للاستيطان

8/4/2021-|آخر تحديث: 8/4/202107:38 PM (مكة المكرمة)

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، عصر الأربعاء، على الحاخام أراك اشرمين رئيس جمعية حاخامين المناهضة للاستيطان في بلدة دير جرير شمال شرقي رام الله.

وأظهر مقطع متداول مشادات وقعت بين المستوطنين والحاخام اشرمين الذي كان يطلب منهم مغادرة المكان قبل أن يعتدوا عليه بوحشية.

وقال أراك اشرمين عبر صفحته على فيسبوك إنه تعرض لهجوم وحشي خلال محاولته منع مجموعة من المستوطنين من الاعتداء على حقول زراعية في دير جرير عندما لم تتدخل قوات الاحتلال لمنعهم.

وأضاف “هجوم وحشي آخر عندما أبلغنا عن سرقة زراعية لقطيع معاليه أهوفيا، البؤرة الاستيطانية التي يُزعم أن الجيش أخلاها أمس. ورغم التأكيدات التي تلقيتها بأن الجيش لن يسمح للمستوطنين بإعادة بناء البؤرة الاستيطانية، بدأوا في ذلك بالأمس بالفعل”.

وتابع “لم يُمنع القطيع، واستمرت السرقات الزراعية طوال يوم أمس وحتى اليوم، وتسببوا في الكثير من الضرر المادي للمزارعين في دير جرير”.

وأردف “عقيدة العدل لا تتعامل في العادة مع عمليات الإخلاء، ولكن في الأماكن التي لا تريد فيها قوات الأمن أو تعجز عن وقف العنف والسرقات والتخريب والإرهاب. لا بد من القول بأنه لو قامت قوات الأمن بعملها أمس بشكل صحيح لما كان سيحدث هذا اليوم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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