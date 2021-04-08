التراويح عربيا.. 6 دول تسمح بإقامتها بالمساجد و3 دول تمنعها

سمحت كل من السعودية والإمارات والكويت والعراق ومصر والجزائر بإقامة صلاة التراويح في المساجد مع اتخاذ تدابير احترازية مشددة، بينما منعتها قطر وسلطنة عمان والأردن بسبب جائحة كورونا.

وحتى الآن، أعلنت هذه الدول الست السماح بإقامة الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد، بينما أعلنت كل من قطر وسلطنة عمان والأردن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان.

ويبدأ الشهر الكريم يبدأ في 13 أبريل/نيسان الجاري وينتهي في 12 مايو/أيار المقبل، وفق الحسابات الفلكية وتتحرى أغلب الدول هلاله الإثنين المقبل.

ومع استمرار جائحة كورونا، فرضت الدول الست تدابير احترازية مشددة بشأن الصلاة في المساجد بينها: تحديد مدى زمني أقصى لصلاة التراويح، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة صلاة خاصة، ومنع الدروس الدينية والإفطار الجماعي.

السعودية

أعلنت إقامة الفروض وصلاة التراويح، وتوزيع وجبات فردية للإفطار بالمسجد الحرام في مكة المكرمة لمن يحصل على تصريح من تطبيق “اعتمرنا” (التابع لوزارة الحج والعمرة)، وذلك بعد نحو 10 أيام على إعلان إقامة التراويح بالمسجد النبوي في المدينة المنورة وفق رئاسة شؤون المسجدين في 28 مارس/آذار الماضي.

وكذلك سمحت باستمرار فتح بقية مساجد المملكة خلال رمضان مع الالتزام بالتدابير الوقائية من الفيروس.

الكويت

قررت الحكومة استمرار حظر التجول الجزئي خلال رمضان مع تعديل مواعيده ليبدأ من 7 مساء (17:00 ت.غ) حتى 5 صباحا (03:00 ت.غ)، وإقامة صلاة التراويح بحيث يُسمح للراغبين بالذهاب سيرا على الأقدام إلى المساجد القريبة من منازلهم، وفق تصريح لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري مطلع أبريل الجاري.

الإمارات

لا تزيد مدة صلاتي العشاء والتراويح على 30 دقيقة، وتحظر إقامة موائد الإفطار في المساجد وباحاتها، على أن يحدد الموقف من صلاة القيام في العشر الأواخر وفقا للوضع الوبائي، وذلك بحسب بيان للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في 17 مارس الماضي.

العراق

قال وزارة الصحة العراقية إنه ليس لديها “نية باتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان المبارك”، وهو ما يعني السماح باستمرار إقامة الفروض اليومية والتراويح في المساجد، بحسب تصريح مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية، في 4 أبريل الجاري.

مصر

قررت السلطات المصرية قصر العمل في المساجد خلال شهر رمضان على الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح، مع حظر الاعتكاف وفتح مصليات النساء، وفق بيان لوزارة الأوقاف في 1 أبريل الجاري.

الجزائر

تقرر فتح المساجد للفروض والجمعة والتراويح على ألا يتعدى وقت صلاة التراويح 30 دقيقة، وفق بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في 1 أبريل الجاري.

وسيستمر حظر تجوال في رمضان في 9 ولايات من بين 58 ولاية من الساعة 11 ليلا (22:00 ت.غ) إلى 4 صباحا (03:00 ت.غ)‎.

قطر

قرر مجلس الوزراء في 7 أبريل الجاري استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة في رمضان، على أن تؤدى صلاة التراويح بالمنازل بسبب تفشي كورونا، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وكذلك تقرر تقليص عدد الموظفين في مقر العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى 50% ومنع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة، ومنع الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، وتأجيل المؤتمرات والمعارض والفعاليات، وإغلاق الأسواق العامة يومي الجمعة والسبت أسبوعيًّا.

سلطنة عمان

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في 5 أبريل الجاري “حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات بدءا من 9 مساء (18:00 ت.غ) حتى 4 صباحا (01:00 ت.غ) طوال أيام شهر رمضان” وفق وكالة الأنباء الرسمية.

كما شملت القرارات “عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد والحظر التام لجميع التجمّعات الرمضانية وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان”.

الأردن

قررت الحكومة منع إقامة صلوات الفجر والمغرب والعشاء والتراويح والجمعة في المساجد، وفق المتحدث باسم الحكومة في 28 مارس الماضي.

وكذلك تقرر استمرار العمل بحظر التجول الشامل يوم الجمعة والجزئي بقية أيام الأسبوع ويبدأ للمنشآت من السادسة مساء (16:00 ت.غ)، وللأفراد من السابعة مساء (17:00 ت.غ) ويستمر حتى السادسة من صباح اليوم التالي (04:00 ت.غ)، وذلك حتى 15 مايو المقبل.