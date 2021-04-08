أيهما أقوى.. الجيش المصري أم الإثيوبي؟ (فيديو)

بعدما أصبح الخيار العسكري مطروحا بسبب فشل مفاوضات سد النهضة رصدت مواقع متخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية واقع الجيشين المصري والإثيوبي خلال العام الجاري.

وقارن موقع غلوبال فايرباور (Global Firepower) بين الجيشين فيما يتعلق بعدد من النقاط من بينها تصنيف الجيوش إذ تأني مصر في المرتبة الثالثة عشر أما إثيوبيا فتأتي في المرتبة الستين وذلك من إجمالي 140 جيشا دخل في التصنيف على مستوى العالم.

مقارنة بين قدرات الجيشين المصري والإثيوبي.. أيهما الأقوى؟#المسائية pic.twitter.com/fFki7blK6Q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 7, 2021

عدد القوات

وفيما يتعلق بعدد القوات المسلحة في كلا الجيشين: مصر لديها ما يقارب 154 ألف جندي ضمن ما يعرف بالقوات النظامية، أما إثيوبيا فلديها ما يقارب 162 جندي بنفس الفئة.

أما فيما يعرف بقوات الاحتياط التي تستدعيها الدول في حالات الحروب، فإن عددها يقترب في مصر من نصف مليون جندي أما إثيوبيا فليس لديها قوات احتياط من الأساس.

أما بالنسبة للقوات شبه العسكرية -وهي القوات الشرطية والأمنية وما إلى ذلك- فإن مصر لديها ما يقارب 400 ألف جندي، ولكن إثيوبيا ليس لديها هذا النوع من القوات أيضا.

القوات الجوية

ثم استعرض الموقع القوات الجوية لدى البلدين وعدد الطائرات التي يملكها كل منهما فجاءت النتيجة كالتالي: مصر تمتلك 1053 طائرة حربية و250 طائرة مقاتلة و88 مقاتلة متخصصة و304 مروحية و91 هليكوبتر هجومية.

أما إثيوبيا فهي تمتلك 92 طائرة حربية و24 طائرة مقاتلة ولا تمتلك أي مقاتلات متخصصة و33 مروحية و8 هليكوبتر هجومية.

المدرعات

تمتلك مصر 3735 دبابة و11 ألف مدرعة و1235 منصة صاروخية، بينما تمتلك إثيوبيا 365 دبابة و130 مدرعة و180 منصة صاروخية.

القوات البحرية

تمتلك مصر 216 قطعة بحرية وحاملتي طائرات و8 غواصات و9 فرقاطات.

وعلى الجانب الآخر فإن إثيوبيا دولة حبيسة وليس لديها أي قوات بحرية، رغم أن بعض التقارير تتحدث عن أنها استطاعت خلال السنوات الأخيرة امتلاك بعض القطع البحرية وأنها تستأجر موانئ في دول أخرى.