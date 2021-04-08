البث الحي
الأخبار

أوغندا توقع اتفاقا أمنيا مع مصر وسط أزمة سد النهضة الإثيوبي

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني(يمين)والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(يسار) (الأناضول- أرشيف)
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني(يمين)والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(يسار) (الأناضول- أرشيف)
8/4/2021-|آخر تحديث: 8/4/202112:00 PM (مكة المكرمة)

قالت أوغندا في وقت متأخر يوم الأربعاء إنها وقعت مع مصر اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية، في ظل التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة عقب فشل المفاوضات بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من الجانب الآخر.

وأفاد بيان صادر عن “قوات الدفاع الشعبية الأوغندية” أن الاتفاقية أُبرمت بين جهاز المخابرات المصرية ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية.

ونقل البيان الأوغندي عن اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي، أحد كبار مسؤولي المخابرات المصرية الذي ترأس وفد مصر  لكمبالا قوله “حقيقة أن أوغندا ومصر تتقاسمان النيل تجعل التعاون بين البلدين أمرا حتميا لأن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على مصر”.

وبموجب الاتفاق، سيتبادل البلدان المعلومات العسكرية بانتظام.

كان المتحدث باسم ” قوات الدفاع الشعبية الأوغندية” نشر في وقت سابق الشهر الماضي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا للقاءات جمعت السفير المصري في أوغندا، أشرف سويلم، والملحق العسكري المصري أسامة سليم، بوزير الدفاع الأوغندي هون أدولف مويسيجي ورئيس أركان القوات البرية الأوغندية اللواء ليوبولد كياندا.

وذكر المتحدث العسكري الأوغندي آنذاك أن مصر قدمت أخيرا العديد من فترات التدريب للجيش الأوغندي في دورة مختلفة تجري في مصر.

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مخاطر نشوب صراع بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق أحد روافد النيل.

وتقول إثيوبيا إنها تعتمد على السد لتعزيز قدرتها على توليد الكهرباء والنهوض بالتنمية الاقتصادية، إلا أن مصر تخشى الخطر على إمداداتها من المياه العذبة، كما يشعر السودان بالقلق لتأثير ذلك على تدفق المياه على أراضيه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

السيسي يحذر إثيوبيا مجددا: لا تمسوا نقطة مياه من مصر لأن كل الخيارات مفتوحة (فيديو)

مرة أخرى، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا من المساس بحصة مصر في النيل وذلك بعد يوم من انتهاء مفاوضات كينشاسا وتبادل الاتهامات بين القاهرة والخرطوم من جانب وأديس أبابا من جانب آخر بإفشالها.

7/4/2021
المزيد من الأخبار

شاهد: مستوطنون يعتدون بوحشية على حاخام مناهض للاستيطان

أظهر مقطع متداول مشادات وقعت بين المستوطنين والحاخام اشرمين قبل أن يقوموا بالاعتداء عليه بوحشية (الجزيرة مباشر)

“نتفرج بعدها نحكم” حملة الكترونية بعد وقف مسلسل أحمس جاءت بنتائج عكسية (فيديو)

اعترض مغردون على اختيار الممثل عمرو يوسف لأداء دور الملك أحمس (مواقع التواصل)

الأونروا ترحب باستئناف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين

لاجئون فلسطينيون يتظاهرون بسبب تقليل خدمات الأونروا في ظل تردي الأوضاع (غيتي)

ما موقف الولايات المتحدة من أزمة سد النهضة؟ (فيديو)

سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

عضو سابق بمفاوضات سد النهضة: وصلنا إلى مرحلة اللاعودة وأمامنا خياران لا ثالث لهما (فيديو)

د. أحمد المفتي الخبير الدولي في الموارد المائية والعضو السابق في وفد السودان بمفاوضات سد النهضة (الجزيرة مباشر)

أيهما أقوى.. الجيش المصري أم الإثيوبي؟ (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالات)

شاهد: اصطياد نمر عربي نادر.. ودعوات لحمايته

قال ناشطون إن النمر تعرض للتعذيب بعد احتجازه وربطه على جذع خشبي (مواقع التواصل)

بايدن: اتصلت بعاهل الأردن لإبلاغه أن له صديقا في أمريكا

الرئيس الأمريكي جو بايدن (غيتي)