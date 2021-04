أوغندا توقع اتفاقا أمنيا مع مصر وسط أزمة سد النهضة الإثيوبي

قالت أوغندا في وقت متأخر يوم الأربعاء إنها وقعت مع مصر اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية، في ظل التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة عقب فشل المفاوضات بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من الجانب الآخر.

وأفاد بيان صادر عن “قوات الدفاع الشعبية الأوغندية” أن الاتفاقية أُبرمت بين جهاز المخابرات المصرية ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية.

ونقل البيان الأوغندي عن اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي، أحد كبار مسؤولي المخابرات المصرية الذي ترأس وفد مصر لكمبالا قوله “حقيقة أن أوغندا ومصر تتقاسمان النيل تجعل التعاون بين البلدين أمرا حتميا لأن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على مصر”.

وبموجب الاتفاق، سيتبادل البلدان المعلومات العسكرية بانتظام.

كان المتحدث باسم ” قوات الدفاع الشعبية الأوغندية” نشر في وقت سابق الشهر الماضي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا للقاءات جمعت السفير المصري في أوغندا، أشرف سويلم، والملحق العسكري المصري أسامة سليم، بوزير الدفاع الأوغندي هون أدولف مويسيجي ورئيس أركان القوات البرية الأوغندية اللواء ليوبولد كياندا.

The Amb. Was accompanied by Egypt's military attaché to Uganda Brig Gen Osama Selim.

The meeting was also attended by the UPDF Chief of Staff Land Forces Maj.Gen Leopold Kyanda and the Ministry of Defence Deputy Spokesperaon LtCol. @DeoAkiiki

— UPDF Spokesperson (@UPDFspokespersn) March 10, 2021