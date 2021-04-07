إثيوبيا ماضية في ملء سد النهضة ووزير الري السوداني يكشف كواليس مفاوضات كينشاسا (فيديو)

كشف وزير الموارد والري السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، تفاصيل الاجتماعات المغلقة لجولة مفاوضات سد النهضة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية هذا الأسبوع.

وقال الوزير السوداني في مؤتمر صحفي، إن كل الخيارات تبقى مفتوحة أمام السودان بشأن مسألة سد النهضة بما فيها اللجوء لمجلس الأمن، مؤكدًا أن عملية ملء السد من دون إتفاق تهدد السودان بشكل مباشر وتعرض حياة 20 مليون مواطن يعيشون أسفل السد للخطر.

وقال إن إثيوبيا اعترضت على جميع المقترحات المقدمة من قبل مصر والسودان بشأن آلية استئناف التفاوض، وذلك رغم تنازل كل من مصر والسودان عن مقترح الوساطة الرباعية بقيادة الاتحاد الإفريقي بعد اعتراض إثيوبيا بذريعة أنه لم يقدم بصورة رسمية.

وأوضح “قلنا في الاجتماعات المغلقة إن هذه هي الصورة الرسمية للمقترح والذي طرحناه من قبل في البند العاشر من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015، فوافقت مصر واعترضت إثيوبيا، وذلك بعد مداولات ونقاشات طويلة حول سبب اقتراح السودان الوساطة والذي يتمثل في أن معظم بنود الاتفاق تم التوافق حولها والمطلوب الآن هو الإرادة السياسية فقط للوصول إلى اتفاق”.

وأضاف “بعد نقاشات طويلة تقدمت مصر باقتراح تقليل الوساطة إلى ما يعرف بالميسرين (facilitators)، فدعم السودان هذا المقترح، بمعنى أننا تنازلنا من الوساطة إلى التيسير (facilitation)، غير أنه تم الاعتراض من جانب إثيوبيا أيضا”.

وتابع “نهاية اليوم الثاني أفضت الاجتماعات إلى عدم التوافق بمعنى الاستمرار بنفس منهجية التفاوض السابقة فتم تمديد الاجتماعات لليوم الثالث”.

وأردف “وكانت المفاجأة عندما اقترحت مصر نفس نص الخطاب الذي قدمه الاتحاد الأفريقي، في 26 يونيو/حزيران الماضي، بألا تكون هناك وساطة ولا تيسير وأن يكون هناك مراقبين، أي نفس صيغة المفاوضات السابقة مع اشتراط الوصول لاتفاق قانوني وملزم في ظرف 8 أسابيع ورئيس الاتحاد الأفريقي له الحق بالاستعانة بمن يراه مناسبا”.

واستطرد “يعني تم التنازل من الوساطة إلى التيسير إلى نفس نص صيغة التفاوض، وبدلا من إعطاء الدول أو الخبراء أسبوعا واحدا فقط أعطوا 8 أسابيع، فوافق السودان أيضا على المقترح الجديد مع ضرورة أن يتم الاتفاق قبل الملء الأول في يوليو/تموز القادم، غير أن إثيوبيا اعترضت مجددا”.

وشدد الوزير على موقف السودان الثابت الذي يدعو الى ضرورة تعديل منهجية التفاوض التي ينبغي أن تفضي لاتفاق قانوني وملزم للأطراف كافة وعدم التسويف بغية كسب الوقت على غرار ما تفعل وتنتهج إثيوبيا، في حين نفى أن تكون إثيوبيا قد عرضت على السودان إجراء اتفاق ثنائي بأي شكل.

كان سد النهضة الإثيوبي مصدر خلاف لسنوات (أسوشيتد برس)

إثيوبيا ماضية في خطتها

يأتي ذلك بينما تمضي إثيوبيا في مخطط إكمال بناء وتشغيل سد النهضة رافضة مساعي مصر والسودان لدخول وسطاء دوليين، وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي إن محاولة توسيع الوساطة بمثابة إجهاض لدور الاتحاد الأفريقي ومحاولة لعرقلة استكمال السد.

وشدد الوزير الإثيوبي على أن تعبئة سد النهضة ستتم في موعدها المحدد، وقال “مستعدون لاستمرار المفاوضات إن رغبت مصر والسودان وفقا لاتفاق المبادئ”، وقال إن “المخاوف التي عبر عنها السودان بشأن احتمال تأثره بعملية الملء الثاني لسد النهضة غير حقيقية”.

أبرز محطات مفاوضات سد النهضة: