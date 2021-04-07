اللقاح والجلطات.. هل يتم إيقاف أسترازينيكا في أوربا؟ (فيديو)

أكد الدكتور محمد الحاج الباحث الرئيسي في العلاج المناعي بكلية الطب جامعة كورديف أن التقرير النهائي لوكالة الأدوية الأوربية بشأن علاقة لقاح أسترازينيكا بالتجلطات الدموية لم يصدر بعد وأن اللقاح لا يزال مستخدما في المملكة المتحدة.

وقال “أعطيت لقاحات أسترازينيكا لحوالي 18 مليون شخص في المملكة المتحدة بينما لوحظت التجلطات الدموية لدى حوالي 30 شخصا منهم فقط، وهذا لا يزيد على النسبة المشاهدة لهذا المرض لدى التعداد العادي للسكان”.

وأضاف “بالتالي من المبكر أن نجزم بوجود علاقة سببية بين اللقاح والتجلطات الدموية، وحتى الآن لم توقف لقاحات أسترازينيكا في المملكة المتحدة كما لم يصدر قرار رسمي أوربي بإيقاف حملة اللقاحات المستخدمة لأسترازينيكا في الدول الأوربية”.

وحول نسبة حدوث التجلطات بوجه عام قال الدكتور محمد الحاج “تحدث هذه الجلطات بمجال يتراوح ما بين اثنين إلى 16 لكل مليون شخص، فإذا حسبنا نسبة حدوثها لـ18 مليون شخص ستكون أكثر من 36 شخصا بالظروف العادية”.

وقال “عندما أوقفت بعض الدول الأوربية مؤقتا استخدام اللقاح -مثل النمسا والدنمارك وفرنسا وغيرها- كان قد أعطي اللقاح لـ17 مليون شخص بالفعل وظهرت التجلطات لدى 37 حالة منهم فقط”.

وحول استمرار تزايد الإصابات والحديث عن احتمال حدوث موجة رابعة من جائحة كورونا رغم حملات التلقيح قال الدكتور الحاج إن هذا يرجع لعدة أسباب أهمها أن اللقاحات لم تصل بعد لنسبة كبيرة من التعداد السكاني لتحقيق المناعة المجتمعية، بالإضافة إلى تخفيف عدد من الدول لإجراءات الإغلاق.

وعن الإصابات المتزايدة بين الأطفال والشباب في الأشهر الماضية بعكس المراحل الأولى من الجائحة أوضح الدكتور الحاجة إن فيروس كورونا تعرض لأكثر من 4000 طفرة ما أدى إلى إصدار نسخ جديدة منه تتمتع بسرعة الانتشار وإصابة فئات أوسع من الأشخاص.

وأضاف أن جميع الشركات المصنعة للقاحات تقريبًا تجري الآن تجارب سريرية على الأطفال من سن 12 إلى 18 عاما ما سينتج عنه إصدار لقاحات مناسبة لهذه الفئة العمرية في المستقبل القريب.

مسؤول استراتيجية اللقاحات بوكالة الأدوية الأوربية: توجد صلة بين لقاح #أسترازينيكا وحالات الإصابة بتجلط الدم#كورونا pic.twitter.com/mxDvWzeeoc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2021

وكان مسؤول في وكالة الأدوية الأوربية أكد وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم لأشخاص تلقوه، ما يمثل ضربة لجهود مكافحة جائحة كورونا التي لا تزال تعصف بعدة دول.

وقال مسؤول استراتيجية اللقاح في الوكالة ماركو كافاليري “يمكننا الآن أن نقول ذلك: من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح لكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب ردة الفعل هذه”.

وأضاف فيما يتعلق بالموقف الرسمي للوكالة “باختصار في الساعات القليلة المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن لا يزال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك”.