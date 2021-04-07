محكمة مصرية تلزم محمد رمضان بدفع ملايين الجنيهات تعويضا للطيار أبو اليسر

قضت المحكمة الاقتصادية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، بإلزام الممثل محمد رمضان بدفع مبلغ تعويض 6 ملايين جنيه (نحو 400 ألف دولار) للطيار أشرف أبو اليسر عن الأضرار التي لحقت به بسبب الممثل.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مالية وأدبية جسيمة له.

وكان الطيار أشرف أبواليسر فصل من عمله في فبراير/شباط 2019، بعدما نشر رمضان مقطع فيديو ظهر فيه جالسا في مقعد مساعد الطيار أثناء رحلة جوية.

وكان محامي أبو اليسر تقدم بثلاث دعاوى قضائية يتهم فيها محمد رمضان بسبه وقذفه، ومطالبا بتعويض مالي، بعدما قال رمضان إنه عرض على أبو اليسر مبلغا ماليا بعد فصله من عمله.

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تلزم #محمد_رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا عن الأضرار التي ألحقها بالطيار أشرف أبواليسر pic.twitter.com/6umkMTthu9 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 7, 2021

محمد رمضان والطيار الموقوف

بدأت الأزمة، عندما نشر الطيار أشرف أبو اليسر فيديو، أوضح فيه تفاصيل غير معلنة عن أزمة إيقافه عن العمل مدى الحياة، بسبب السماح للممثل محمد رمضان بالجلوس محل مساعد الطيار، والتظاهر بالطيران ونشر الفيديو مباشرة عبر الإنترنت.

كما عوقب مساعد الطيار الذي غادر قمرة القيادة، بالإيقاف عن العمل لمدة عام كامل. وأكد أبو اليسر أنه يدرك فداحة الخطأ الذي وقع فيه، لكن العقوبة التي وقعت عليه كانت قاسية وأنهت تاريخه المهني كطيار ومعلم للطيران في الكلية الجوية بصورة غير لائقة.

وأوضح من خلال الفيديو أن رمضان وعده بحل الأزمة قبل شهور، لكن ذلك لم يحدث.

وبعد تعاطف الجمهور مع أبو اليسر، ومطالبة رمضان بمساعدته في حل الأزمة، نشر رمضان فيديو، أوضح من خلاله أنه طلب من الطيار إرسال السيرة الذاتية الخاصة به لتعيينه في شركة طيران إماراتية خاصة، كما أسند إلى مدير الماليات الخاص به التفاوض مع محامي أبو اليسر لحل الأزمة.

وأكد رمضان أن محامي الطيار طلب مبلغا بقيمة 9.5 ملايين جنيه مصري (ما يعادل 600 ألف دولار أمريكي)، وذلك تعويضا عن راتب ثلاث سنوات، وهي المدة المتبقية للطيار قبل تقاعده، ومكافأة نهاية الخدمة التي حرم منها بسبب الأزمة.

وكان أبو اليسر قد أوضح -لموقع “في الفن”- أنه بعد توقيع العقوبة عليه، أصبح ممنوعا من العمل في مجال الطيران مدى الحياة، ولا يحق له العمل في أي شركة أخرى، كما نفى مطالبته لرمضان بتعويض مالي.