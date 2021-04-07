استشهاد عجوز دهسا في الضفة المحتلة.. ولقطات خاصة من موقع الحادث

استشهدت العجوز الفلسطينية شفيقة محمد سليمان أبو عقيل (73 عامًا) من بلدة السموع، صباح اليوم الأربعاء، بعد تعرضها لحادث دهس من قبل أحد المستوطنين أثناء عبورها الشارع.

وأفاد شهود عيان لـ”الجزيرة مباشر” أن العجوز تعرضت لحادث الدهس أثناء قطعها الشارع، صباح اليوم، على المدخل الغربي لبلدة السموع جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف شهود العيان أنها نُقلت إلى مشفى سوروكا في الداخل المحتل لتلقي العلاج، حتى أُعلن لاحقًا عن وفاتها بشكل رسمي.

وقال المجلس البلدي لبلدة السموع في بيان نعي نشره على صفحة البلدية إن الشهيدة تعرضت للدهس من قبل مستوطن، صباح اليوم.

وفجر أمس الثلاثاء، استُشهد الفلسطيني أسامة صدقي منصور (42 عامًا) وأصيبت زوجته بعد إطلاق جنود الاحتلال النار على السيارة التي كانا يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غربي القدس المحتلة.

وكانت مواجهات قد اندلعت مع قوات الاحتلال في قريتي بير نبالا والجيب، مساء الإثنين، بعد اقتحامهما بعدد من السيارات العسكرية.

صور خاصة بالجزيرة مباشر من مكان الحادث: