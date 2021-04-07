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تركيا.. السجن مدى الحياة بحق عسكريين شاركوا في محاولة الانقلاب عام 2016

أتراك يحيون الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 في إسطنبول (غيتي)
أتراك يحيون الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 في إسطنبول (غيتي)
7/4/2021-|آخر تحديث: 7/4/202105:00 PM (مكة المكرمة)

أصدرت دائرة المحكمة الجنائية رقم 19 في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء، قرارًا بالسجن مدى الحياة بحق عدد من العسكريين الأتراك من ذوي الصلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحكم صدر مدى الحياة على 4 عسكريين سابقين لهم صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز2016 ضد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحكمت المحكمة على المقدم السابق أوميت جينسر، الذي قرأ إعلان الانقلاب على قناة تي آر تي، بالسجن المؤبد المشدد بتهمة “انتهاك النظام الدستوري”.

وكذلك حُكم على العقيد السابق محمد تانغو بوشور، الذي أدار احتلال مبنى قناة (تي آر تي) بالسجن المؤبد مرتين.

اعتقال متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب بتركيا (الأوربية)

كما حُكم على الرائد السابق فيدكار أكشاي، الذي كان مسؤولاً عن الفريق الذي ذهب إلى قيادة الأركان العامة في فوج الحرس الرئاسي، بالسجن المؤبد المشدَّد.

وحكم على الرائد السابق عثمان كولتارلا، قائد وحدة كوماندوز والمسؤول عن أمن المجمع الرئاسي، بالسجن مدى الحياة.

ويندرج العسكريون السابقون هؤلاء ضمن مجموعة من 497 مشتبها فيهم خدموا جميعا في الحرس الجمهوري ويحاكمون في قضايا محاولة الانقلاب على الرئيس أردوغان.

وبدأت المحاكمة في أكتوبر عام 2017، وشهدت 243 جلسة استماع، ويشمل المتهمون جنودا سابقين بالحرس الرئاسي.

ويأتي الحكم بعد يومين على مقاضاة عدد من الجنرالات بالجيش التركي بعد توقيعهم على بيان يرفض مشروع قناة إسطنبول الذي تعتزم الحكومة التركية القيام به، والذي اعتبره الرئيس التركي يحتوي على “تلميحات انقلابية”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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