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أُطلق سراحه لاحقا.. شاهد: لحظة اعتقال صحفي سوداني أثناء لقاء على الهواء

7/4/2021-|آخر تحديث: 7/4/202103:20 PM (مكة المكرمة)

أطلقت السلطات السودانية سراح الصحفي أحمد علي عبد القادر بعد توقيفه على الهواء مباشرةً بعد ظهر أمس الثلاثاء أثناء استضافته على القناة التاسعة التركية.

وكان عبد القادر يتحدث مع برنامج (في المنتصف) بالقناة التركية، عن تطورات العلاقات السودانية الروسية في ظل التقارب الأمريكي بين الطرفين.

وقال في توضيح له عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع إنه تفاجأ بالطريقة الغريبة التي اقتحمت بها القوات الأمنية مكان البث، مؤكدًا تلاشي المبررات المنطقية التي تُبرر هذا الاعتقال التعسفي.

ووضّح كذلك أن طريقة التحقيق الذي تمت معه عقب عملية الاعتقال، إذ طُرحت عليه أسئلة مثل لصالح من يعمل، مبيّنًا أنه عندما لم يجدوا أسبابًا كافية تم إطلاق سراحه في وقت لاحق من يوم أمس.

ويعمل عبد القادر مستشارًا لدى لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، كما أنه عضو لدى اتحاد الوسطاء الدولي بإنجلترا، ويعد من المهتمين بقضايا الشأن الدولي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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