إدارة بايدن تستأنف المساعدات للفلسطينيين وتقدم 235 مليون دولار

قال مصدر بالكونجرس الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس، اليوم الأربعاء، باعتزامها استئناف المساعدات للفلسطينيين، بتقديم 150 مليون دولار عبر منظمة أونروا و75 مليونا كدعم اقتصادي و10 ملايين دولار للتنمية.

وأضاف ذات المصدر لرويترز أن الإدارة أبلغت مكاتب الكونغرس، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني، بإعلان سيصدر، اليوم الأربعاء، فحواه أن واشنطن ستستأنف تقديم المساعدة الأمنية للفلسطينيين.

وبذلك يتخذ بايدن خطوات عملية للتراجع عما قام به الرئيس السابق دونالد ترمب عندما قطع المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين.

وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد تعهدت في السابق باستئناف تقديم مساعدات بمئات الملايين من الدولارات، والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.

وأشار مساعدون لبايدن إلى أنهم يرغبون في إحياء هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية في سياسة الولايات المتحدة بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان على حسابه على تويتر، الأربعاء، إن بلاده تعتزم استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

We are pleased to announce the resumption of U.S. assistance to the Palestinian people. It will provide important humanitarian relief and promote regional prosperity and stability, while advancing American values and interests. https://t.co/nQSWvRKxA3

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 7, 2021