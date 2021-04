يمكنها السباحة وعلاج نفسها.. خلايا جلدية تتحول إلى آلات حية (فيديو)

تمكن العلماء من إنتاج مخلوقات لا مثيل لها باستخدام قطرات من خلايا جلود أجنة الضفادع. ويمكن لتلك “الآلات الحية” الميكروسكوبية السباحة وتحريك الجزيئات وإزالة الحطام وعلاج نفسها بعد تعرضها لجروح.

ووفق مجلة (ساينس نيوز) الأمريكية، تأتي الدراسة الجديدة في إطار “لحظة تحررية في تاريخ العلم” بحسب وصف جاكوب فوستر وهو باحث في مجال الذكاء الجمعي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

وبطريقة ما تصنع الروبوتات نفسها بنفسها. وأزال العلماء أجزاءً صغيرة من الخلايا الجذعية للجلد من أجنة الضفادع ليروا ما الذي سوف تفعله تلك الخلايا بمفردها.

وبعد فصلها عن مواقعها المعتادة في أجنة الضفادع النامية، نظمت هذه الخلايا نفسها على شكل كرات، ثم نمت. وبعد ثلاثة أيام لاحقة بدأت المجموعة المسماة (xenobots) السباحة.

