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شاهد: اصطياد نمر عربي نادر.. ودعوات لحمايته

قال ناشطون إن النمر تعرض للتعذيب بعد احتجازه وربطه على جذع خشبي (مواقع التواصل)
قال ناشطون إن النمر تعرض للتعذيب بعد احتجازه وربطه على جذع خشبي (مواقع التواصل)
6/4/2021-|آخر تحديث: 6/4/202108:48 PM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل في اليمن مقطع فيديو يظهر مجموعة من اليمنيين وهم يمسكون نمرا عربيا نادرا بعد اصطياده بمحافظة أبين جنوبي شرقي اليمن.

وعبر يمنيون عن استيائهم من عمليات الصيد الجائر وحبس الحيوانات النادرة والعمل على تهديد حياتها في المناطق المتواجدة فيها.

وقال ناشطون إن النمر تعرض للتعذيب بعد احتجازه وربطه على جذع خشبي.

وقالت الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن إن حادثة صيد أنثى النمر العربي في محافظة أبين يعتبر انتهاكا صارخا لمواد قانون حماية البيئة ولاتفاقية حماية الحيوانات المعرضة للانقراض والموقعة عليها اليمن.

وأكدت الهيئة في بيان، الثلاثاء، أن النمر العربي هو واحد من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض في اليمن وقد جرى اعتماده بقرار رئيس مجلس الوزراء باعتباره رمزاً وشعاراً وطنياً للجمهورية اليمنية، مشيرة أن الأعداد المتبقية من النمر العربي تقدر بقرابة 200 نمر فقط.

وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية بسرعة التدخل لضبط المتسببين في تجارة الأنواع المهددة بالانقراض وإحالتهم للجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع.

وقالت منصة الحلم الأخضر في تغريدة عبر تويتر “إلى سلطات ومسؤولي محافظة أبين هناك مجموعة من الهواة والعابثين بالحياة البرية قاموا باصطياد وتعذيب نمر عربي في وادي يري بمديرية لودر أبين جنوب شرق اليمن”.

وناشدت المنصة المعنية ‏بأخبار البيئة في اليمن، السلطات في محافظة أبين العمل على إيقاف عمليات الصيد الجائر بحق الحيوانات المهددة بالانقراض.

وفي سياق متصل، قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية إن الفيديو تم تصويره في اليمن وليس في المملكة.

وقال المركز في تغريدة عبر تويتر، الاثنين: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول صيد النمر العربي، يود المركز التوضيح بأن هذا المقطع تم تصويره في اليمن وليس في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف المركز: “كلنا أمل بأن يتم إطلاق سراح النمر ليقوم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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