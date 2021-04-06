شاهد: اصطياد نمر عربي نادر.. ودعوات لحمايته

تداول نشطاء على مواقع التواصل في اليمن مقطع فيديو يظهر مجموعة من اليمنيين وهم يمسكون نمرا عربيا نادرا بعد اصطياده بمحافظة أبين جنوبي شرقي اليمن.

وعبر يمنيون عن استيائهم من عمليات الصيد الجائر وحبس الحيوانات النادرة والعمل على تهديد حياتها في المناطق المتواجدة فيها.

وقال ناشطون إن النمر تعرض للتعذيب بعد احتجازه وربطه على جذع خشبي.

وقالت الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن إن حادثة صيد أنثى النمر العربي في محافظة أبين يعتبر انتهاكا صارخا لمواد قانون حماية البيئة ولاتفاقية حماية الحيوانات المعرضة للانقراض والموقعة عليها اليمن.

وأكدت الهيئة في بيان، الثلاثاء، أن النمر العربي هو واحد من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض في اليمن وقد جرى اعتماده بقرار رئيس مجلس الوزراء باعتباره رمزاً وشعاراً وطنياً للجمهورية اليمنية، مشيرة أن الأعداد المتبقية من النمر العربي تقدر بقرابة 200 نمر فقط.

وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية بسرعة التدخل لضبط المتسببين في تجارة الأنواع المهددة بالانقراض وإحالتهم للجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع.

وقالت منصة الحلم الأخضر في تغريدة عبر تويتر “إلى سلطات ومسؤولي محافظة أبين هناك مجموعة من الهواة والعابثين بالحياة البرية قاموا باصطياد وتعذيب نمر عربي في وادي يري بمديرية لودر أبين جنوب شرق اليمن”.

وناشدت المنصة المعنية ‏بأخبار البيئة في اليمن، السلطات في محافظة أبين العمل على إيقاف عمليات الصيد الجائر بحق الحيوانات المهددة بالانقراض.

وفي سياق متصل، قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية إن الفيديو تم تصويره في اليمن وليس في المملكة.

وقال المركز في تغريدة عبر تويتر، الاثنين: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول صيد النمر العربي، يود المركز التوضيح بأن هذا المقطع تم تصويره في اليمن وليس في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف المركز: “كلنا أمل بأن يتم إطلاق سراح النمر ليقوم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي”.

إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول صيد النمر العربي ، يود #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية التوضيح بأن هذا المقطع تم تصويره في اليمن وليس في المملكة العربية السعودية، وكلنا أمل بأن يتم اطلاق سراح النمر ليقوم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي. https://t.co/u5hSId8mKm — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) April 5, 2021

اصطياد نمر عربي اليوم بمديرية لودر محافظة أبين وادي يري منطقة الحضن..

النمر العربي لم ينقرض وهذه المنطقة تعج بالنمور، ولكن ليس من السهل اصطيادها إلا بعمليات نوعية. pic.twitter.com/mRcaS1HQ4V — ابو محمد بن طالب (@homeddi4) April 5, 2021

تعد محافظة أبين من البيئات الهامة التي تتوطن فيها عدد من الانواع البرية من الحيوانات المهددة بالانقراض. أبرزها: النمر العربي، والوشق البري، وغيرها. لكن سلطاتها لا تعير جرائم الصيد الجائر أية اهتمام.

نمر عربي يتعرض للصيد والتعذيب في #أبين #حلم_أخضر #اليمنhttps://t.co/8IwbEPffNd — حلم أخضر Holm Akhdar (@holmakhdar) April 4, 2021

اصطياد نمر عربي بمديرية لودر محافظة أبين وادي يري منطقة الحضن..

النمر العربي لم ينقرض وهذه المنطقة تعج بالنمور، ولكن ليس من السهل اصطيادها إلا بعمليات نوعية. pic.twitter.com/ugOZDxOjwV — ابوفهيد (@binshafloot) April 5, 2021

فجر اليوم اصطياد نمر عربي بمديرية لودر محافظة أبين وادي يري منطقة الحضن. pic.twitter.com/E3k1TMX1TY — معتصم اليمني الحساب الاحتياطي (@qwr131av) April 4, 2021