تنفيذا لاتفاق.. شقيقان يقتلان عائلتهما ثم ينتحران

قتل شقيقان أربعة من أفراد عائلتهم في تكساس قبل أن ينتحرا، في جريمة ارتكباها تنفيذا لاتفاق عقداه، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

واكتُشفت الجثث، أمس الإثنين، من جانب شرطة مدينة آلن بعد تلقيها بلاغا من أقارب ساورتهم مخاوف بعد نشر أحد الأشقاء رسالة وداع عبر تطبيق إنستغرام، غير أن الحادثة حصلت على الأرجح مساء السبت وفق السلطات.

وأوضح فرحان توحيد (19 عاما) في رسالته أنه عقد اتفاقا مع شقيقه تنوير توحيد (21 عاما) تبادلا فيه الوعد بـ”الانتحار بعد قتل العائلة برمّتها”، حسبما أفاد الناطق باسم شرطة آلن لوسائل إعلام محلية.

والضحايا المنحدرون من بنغلاديش هم الأب توحيد الإسلام (54 عاما) والأم إيرين إسلام (56 عاما) والجدة ألطف النسا (77 عاما) والشقيقة التوأم لفرحان، فربين توحيد (19 عاما).

وكان الشقيقان يعانيان اضطرابات نفسية منذ سنوات، وفق ما أوضح فرحان توحيد في رسالته التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست”.

وعانى فرحان نفسه الاكتئاب منذ سنوات التعليم في المرحلة المتوسطة، كما تدهورت حالته أخيرا رغم المساعدة المقدمة من العائلة.

Farhan and Tanvir Towhid fatally shot family in Texas before killing themselves, police said – The Washington Post https://t.co/ELVr2Exuxv — Molly (@mememoreme) April 6, 2021

وروى طالب نظم المعلومات في جامعة تكساس في أوستن أنه طُرد من مسكنه الطلابي في الأشهر الماضية بعدما قال إنه يعتزم قتل عائلته.

ولدى عودته إلى آلن بضاحية دالاس الشمالية، وجد شقيقه تنوير في حالة “اكتئاب وقلق اجتماعي”.

وقرر الشقيقان أخيرا قتل العائلة برمّتها قبل الانتحار.

وكان تنوير توحيد اشترى مؤخرا سلاحا بصورة قانونية، وفق الشرطة. وسخر في رسالته من التدابير الرامية لضبط عمليات بيع الأسلحة قائلا إنه كذب وأكد عدم معاناته أي اضطرابات نفسية ما سمح له باقتناء سلاح.

Portion of a Suicide Note left by Farhan Towhid who with his brother killed his parents, grandparents and sister and then themselves. Gun control now you dumb fucking Republicans. pic.twitter.com/UwtMDphNzT — theblackabyss (@theblack_abyss) April 6, 2021