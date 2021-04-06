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تنفيذا لاتفاق.. شقيقان يقتلان عائلتهما ثم ينتحران

الشقيقان أطلقوا النار على والديهما وأختهما وجدتهما قبل أن يقتلا نفسيهما (مواقع التواصل)
الشقيقان أطلقوا النار على والديهما وأختهما وجدتهما قبل أن يقتلا نفسيهما (مواقع التواصل)
6/4/2021-|آخر تحديث: 6/4/202111:13 PM (مكة المكرمة)

قتل شقيقان أربعة من أفراد عائلتهم في تكساس قبل أن ينتحرا، في جريمة ارتكباها تنفيذا لاتفاق عقداه، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

واكتُشفت الجثث، أمس الإثنين، من جانب شرطة مدينة آلن بعد تلقيها بلاغا من أقارب ساورتهم مخاوف بعد نشر أحد الأشقاء رسالة وداع عبر تطبيق إنستغرام، غير أن الحادثة حصلت على الأرجح مساء السبت وفق السلطات.

وأوضح فرحان توحيد (19 عاما) في رسالته أنه عقد اتفاقا مع شقيقه تنوير توحيد (21 عاما) تبادلا فيه الوعد بـ”الانتحار بعد قتل العائلة برمّتها”، حسبما أفاد الناطق باسم شرطة آلن لوسائل إعلام محلية.

والضحايا المنحدرون من بنغلاديش هم الأب توحيد الإسلام (54 عاما) والأم إيرين إسلام (56 عاما) والجدة ألطف النسا (77 عاما) والشقيقة التوأم لفرحان، فربين توحيد (19 عاما).

وكان الشقيقان يعانيان اضطرابات نفسية منذ سنوات، وفق ما أوضح فرحان توحيد في رسالته التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست”.

وعانى فرحان نفسه الاكتئاب منذ سنوات التعليم في المرحلة المتوسطة، كما تدهورت حالته أخيرا رغم المساعدة المقدمة من العائلة.

وروى طالب نظم المعلومات في جامعة تكساس في أوستن أنه طُرد من مسكنه الطلابي في الأشهر الماضية بعدما قال إنه يعتزم قتل عائلته.

ولدى عودته إلى آلن بضاحية دالاس الشمالية، وجد شقيقه تنوير في حالة “اكتئاب وقلق اجتماعي”.

وقرر الشقيقان أخيرا قتل العائلة برمّتها قبل الانتحار.

وكان تنوير توحيد اشترى مؤخرا سلاحا بصورة قانونية، وفق الشرطة. وسخر في رسالته من التدابير الرامية لضبط عمليات بيع الأسلحة قائلا إنه كذب وأكد عدم معاناته أي اضطرابات نفسية ما سمح له باقتناء سلاح.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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