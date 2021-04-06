تركيا تستدعي السفير الصيني بسبب تغريدات بشأن الإيغور

استدعت الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، السفير الصيني في أنقرة، ليو شاو بين، لإبلاغه بانزعاجها من تغريدة نشرها حساب السفارة على موقع تويتر.

وردًا على تغريدات داعمة لمسلمي الإيغور، نشرها كل من رئيسة حزب “إيي” التركي مرال أقشنر، ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، قالت السفارة الصينية على تويتر: “يعارض الجانب الصيني بحزم، ويدين بشدة، أي تحد من أي شخص أو قوة لسيادة الصين، ووحدة أراضيها، ويحتفظ بحق الرد المحق”.

Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.@meral_aksener @mansuryavas06 — Çin Büyükelçiliği Ankara/中国驻土耳其使馆 (@ChinaEmbTurkey) April 6, 2021

وكانت رئيسة حزب “إيي” التركي، نشرت تغريدة عبر حسابها على تويتر، أمس الاثنين، في الذكرى الـ 31 لمذبحة بارين، التي ارتكبها الجيش الصين بحق الآلاف من مسلمي الإيغور قائلة: “في ذكرى استشهادهم، أحيي ذكرى أبناء تركستان الشرقية، الذين لم يخضعوا للأسر الصيني في تركيا. لن ننسى أقاربنا في الأسر، ولن نسكت عن اضطهادهم. بالتأكيد ستصبح تركستان الشرقية مستقلة يومًا ما”.

#BarınKatliamı’nda Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum… Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak! pic.twitter.com/VoA7m1suh8 — Meral Akşener (@meral_aksener) April 5, 2021

كما غرد رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش قائلا: “على الرغم من مرور 31 عامًا، ما زلنا نشعر بألم المذبحة في تركستان الشرقية، كما في اليوم الأول. أذكر شهداء البارين بالرحمة”.

Doğu Türkistan'da yaşanan katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hâlâ ilk günkü gibi hissediyoruz. Barın şehitlerini rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/eXJoUL2teC — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 5, 2021

وأمس الإثنين، نظمت الرابطة الدولية للمنظمات غير الحكومية في تركستان الشرقية، وقفة ومؤتمر صحفي بميدان أيوب سلطان وسط مدينة إسطنبول، لإحياء الذكرى 31 لمذبحة بارين.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن العشرات من أعضاء جالية الإيغور في مدينة إسطنبول شاركوا في الوقفة حاملين صور ذويهم المعتقلين في معسكرات إعادة التأهيل الصينية.

وفي شهر رمضان عام 1990، شن الجيش الصيني هجومًا كبيرًا، على بلدة بارين التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة، ما أسفر عن مقتل المئات من الشباب والنساء والأطفال، بحسب شهادات الناجين.

وتقول تقارير رسمية أممية، إن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور، في معسكرات سرية، بإقليم شينجيانغ، وهو ما تنفيه بيجين.

ومنذ 1949، تسيطر بيجين على إقليم “تركستان الشرقية”، وهو موطن الأتراك “الإيغور” المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود نحو 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونًا من الإيغور، فيما تفيد تقارير غير رسمية، أن أعداد المسلمين يناهز 100 مليونًا، من أصل نحو 1.4 مليار نسمة.