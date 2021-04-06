باريس تحولت إلى مكب للنفايات.. غضب على مواقع التواصل في فرنسا لقلة النظافة

يدور جدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بشأن نظافة باريس، مع نشر صور كثيرة لمظاهر غير حضارية في العاصمة الفرنسية، ما استدعى تعليقات من رئيسة بلدية المدينة، الاشتراكية آن إيدالغو، والمعارضة اليمينية.

وعبر استخدام وسم “ساكاج باريس” (تشويه باريس)، نشر مستخدمون كثر للشبكات الاجتماعية صورا تظهر رسوم غرافيتي على الجدران ونفايات في الشوارع وعبوات ومخلفات مرمية في الأقنية المائية، وندد هؤلاء بما وصفوه “إهمال” سلطات المدينة إزاء “التخريب” اللاحق بها، ما حوّل باريس إلى ما يشبه “المكب” بما يذكّر بمدن الصفيح.

وانتقد كثر إدارة رئيسة البلدية آن إيدالغو التي قد يرشحها اليسار للانتخابات الرئاسية في 2022.

رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو (غيتي – أرشيفية)

Un média australien : "The issue of sanitation and cleanliness in Paris threatens to undermine her [Anne Hidalgo] position and future political aspirations."#saccageparis #saccageaparis https://t.co/pkm2BtzuiJ — JDSE (@JCQDSE) April 6, 2021

وبعد انتشار الوسم، نددت بلدية باريس بما اعتبرته “حملة لتشويه السمعة” مؤكدة عبر حسابها على تويتر أن “باريس على غرار كل مدن فرنسا تواجه مظاهر غير حضارية ومشكلات في إدارة المساحات العامة”، كما أن “بعض الصور المنشورة قديمة أو ملتقطة قبل مرور فرق النظافة”.

6/6 – Chaque jour, les agents de la Ville travaillent pour rendre Paris plus belle et ils le font bien. Merci à eux. pic.twitter.com/RkA0oCJhyD — Paris (@Paris) April 4, 2021

وأوضحت بلدية العاصمة الفرنسية أن “2500 عنصر يتدخلون يوميا” في “كل أنحاء باريس”، غير أن الأعداد الحالية “تقلصت بنسبة 10 % بسبب تفشي كوفيد-19″، ما قد يؤدي إلى “تأخير في المعالجة”.

وطالب نواب من المعارضة اليمينية في بيان مجلس بلدية باريس بتنظيم “جلسة استثنائية مخصصة للنظافة” في المساحات العامة.

وأكدت رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس رشيدة داتي منافسة إيدالغو في آخر انتخابات بلدية، عبر تويتر أن “الوقت حان كي تفتح السيدة إيدالغو وحلفاؤها أعينهم على تراجع باريس. خلف هذه الصور، ثمة انعدام الأمن والتقوقع والتدهور الاجتماعي والاقتصادي في باريس”.

وعلقت رئيسة التجمع الوطني مارين لوبن في تغريدة قالت فيها إن “تدهور عاصمتنا الجميلة على يد فريق إيدالغو معاناة وطنية يجب ألا يتجاهلها أي فرنسي”.

Les milliers d’images partagées avec le hashtag #SaccageParis brisent le cœur des amoureux de Paris. Bravo aux Parisiens révoltés ! La dégradation de notre si belle capitale par l’équipe Hidalgo est une souffrance nationale qui ne doit laisser aucun Français indifférent. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 3, 2021

وكان عامل النظافة الفرنسي فرنسيسشت لودوفيك قد لجأ إلى تطبيق تيك توك لنشر رسالة مفادها: “ضعوا نفايتكم في صندوق قمامة”.

واشتهر فرنسيسشت (45 عاما) في فرنسا بمقاطع فيديو وهو يجمع أكواما من القمامة ويرقص ويطلق مناشدات من أعماق القلب تدعو الناس للحفاظ على الكوكب نظيفا.