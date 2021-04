باريس تحولت إلى مكب للنفايات.. غضب على مواقع التواصل في فرنسا لقلة النظافة

يدور جدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بشأن نظافة باريس، مع نشر صور كثيرة لمظاهر غير حضارية في العاصمة الفرنسية، ما استدعى تعليقات من رئيسة بلدية المدينة، الاشتراكية آن إيدالغو، والمعارضة اليمينية.

وعبر استخدام وسم “ساكاج باريس” (تشويه باريس)، نشر مستخدمون كثر للشبكات الاجتماعية صورا تظهر رسوم غرافيتي على الجدران ونفايات في الشوارع وعبوات ومخلفات مرمية في الأقنية المائية، وندد هؤلاء بما وصفوه “إهمال” سلطات المدينة إزاء “التخريب” اللاحق بها، ما حوّل باريس إلى ما يشبه “المكب” بما يذكّر بمدن الصفيح.

وانتقد كثر إدارة رئيسة البلدية آن إيدالغو التي قد يرشحها اليسار للانتخابات الرئاسية في 2022.

Un média australien :

"The issue of sanitation and cleanliness in Paris threatens to undermine her [Anne Hidalgo] position and future political aspirations."#saccageparis #saccageaparis https://t.co/pkm2BtzuiJ

— JDSE (@JCQDSE) April 6, 2021