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“اغسل عقلك بديتول”.. أمير سعودي يهاجم تركي الحمد بسبب “إسرائيليات”

الكاتب السعودي تركي الحمد (مواقع التواصل)
الكاتب السعودي تركي الحمد (مواقع التواصل)
6/4/2021-|آخر تحديث: 6/4/202107:28 PM (مكة المكرمة)

هاجم الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، الأكاديمي والكاتب السعودي تركي الحمد، وذلك بعد تغريدة للأخير تحدث فيها عن “إسرائيليات” تسربت إلى الإسلام تركها اليهود ويطبقها المسلمون، على حد قوله.

وقال الحمد في تغريدة له على تويتر، أمس الإثنين “اليهودية هي الأقسى على المرأة، فآدم طرد من الجنة بسبب حواء، والحمل والولادة والمخاض عقوبة لها، وهي تعتزل تماما أيام الحيض، وأداة الشيطان في الوصول إلى مأربه”.

وأضاف “كل هذه الأمور تسربت إلى الإسلام من خلال الإسرائيليات. ترك اليهود أنفسهم هذه الخزعبلات، عدا طوائف قليلة، وطبقها أكثر المسلمين”.

وأثارت تغريدة الحمد جدلا كبيرا على موقع تويتر حيث رد عليه كثيرون ينتقدون ما كتبه وهاجموه، ومنهم الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود.

وقال آل سعود ردا على الحمد “الخزعبلات التي تتحدث عنها الآن لم نقرأها لا بالقرآن ولا السنة، بل كرم الإسلام المرأة وكلنا يعرف كيف كانت تعامل قبل الإسلام، في الحقيقة ما تتحدث عنه الآن هو الخزعبلات التي تسربت إلى عقلك وأصبحت تهذي بما لا تدري فنصيحتي لك أن تغسل عقلك من هذه الخزعبلات بديتول”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تسبب تركي الحمد في عاصفة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومه على كتاب صحيح البخاري في تغريدة قال فيها إنه “يناقض القرآن”.
كما أثار الجدل بعد دعوته السلطات في بلاده إلى السماح للإسرائيليين بزيارة المملكة، وذلك بعد شهور من تغريدة أخرى قال فيها “ببساطة.. فلسطين ليست قضيتي”.

وتركي الحمد، هو روائي وأكاديمي سعودي يحمل شهادة الدكتوراه في السياسة ويعتبر أحد رموز التيار الليبرالي بالسعودية، وقد أثارت رواياته وكتاباته جدلا واسعا في الوسطين الديني والثقافي إلى حد اتهامه بالإلحاد.

عاش الحمد مراهقته وفترة من شبابه في ستينيات وسبعينات القرن العشرين متأثرا بالتحولات الفكرية والسياسية في العالم العربي، وانضم لحزب البعث العربي الاشتراكي وهو في الثانوية العامة.

ألقي القبض عليه وهو في السنة الأولى الجامعية، وذلك بعد كشف تنظيم بعثي في السعودية. قضى في السجن ما يقارب عامين ثم أفرج عنه وأكمل دراسته الجامعية.

اعتقلته السلطات السعودية في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2012 بعد أن طالب في تغريدة له على موقع تويتر بـ”تصحيح العقيدة والرجوع إلى دين محمد بن عبد الله”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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