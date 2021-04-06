“اغسل عقلك بديتول”.. أمير سعودي يهاجم تركي الحمد بسبب “إسرائيليات”

هاجم الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، الأكاديمي والكاتب السعودي تركي الحمد، وذلك بعد تغريدة للأخير تحدث فيها عن “إسرائيليات” تسربت إلى الإسلام تركها اليهود ويطبقها المسلمون، على حد قوله.

وقال الحمد في تغريدة له على تويتر، أمس الإثنين “اليهودية هي الأقسى على المرأة، فآدم طرد من الجنة بسبب حواء، والحمل والولادة والمخاض عقوبة لها، وهي تعتزل تماما أيام الحيض، وأداة الشيطان في الوصول إلى مأربه”.

وأضاف “كل هذه الأمور تسربت إلى الإسلام من خلال الإسرائيليات. ترك اليهود أنفسهم هذه الخزعبلات، عدا طوائف قليلة، وطبقها أكثر المسلمين”.

اليهودية هي الأقسى على المرأة،فآدم طرد من الجنة بسبب حواء،والحمل والولادة والمخاض عقوبة لها،وهي تعتزل تماما أيام الحيض، وأداة الشيطان في الوصول إلى مأربه.كل هذه الأمور تسربت إلى الإسلام من خلال الإسرائيليات. ترك اليهود أنفسهم هذه الخزعبلات، عدا طوائف قليلة، وطبقها أكثر المسلمين.. https://t.co/VZOQ0QgGZj — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) April 5, 2021

وأثارت تغريدة الحمد جدلا كبيرا على موقع تويتر حيث رد عليه كثيرون ينتقدون ما كتبه وهاجموه، ومنهم الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود.

وقال آل سعود ردا على الحمد “الخزعبلات التي تتحدث عنها الآن لم نقرأها لا بالقرآن ولا السنة، بل كرم الإسلام المرأة وكلنا يعرف كيف كانت تعامل قبل الإسلام، في الحقيقة ما تتحدث عنه الآن هو الخزعبلات التي تسربت إلى عقلك وأصبحت تهذي بما لا تدري فنصيحتي لك أن تغسل عقلك من هذه الخزعبلات بديتول”.

الخزعبلات التي تتحدث عنها الأن لم نقرأها لا بالقرآن ولا السنة, بل كرم الإسلام المرأة وكلنا يعرف كيف كانت تعامل قبل الإسلام في الحقيقية ما تتحدث عنه الأن هو الخزعبلات التي تسربت إلى عقلك وأصبحت تهذي بما لا تدري فنصيحتي لك أن تغسل عقلك من هذه الخزعبلات بديتول 😁 https://t.co/voE7nIlzU1 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) April 5, 2021

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تسبب تركي الحمد في عاصفة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومه على كتاب صحيح البخاري في تغريدة قال فيها إنه “يناقض القرآن”.

كما أثار الجدل بعد دعوته السلطات في بلاده إلى السماح للإسرائيليين بزيارة المملكة، وذلك بعد شهور من تغريدة أخرى قال فيها “ببساطة.. فلسطين ليست قضيتي”.

سؤال ⁉️ "حسب كلامك"👇

كل هذه الأمور تسربت إلى الإسلام من خلال الإسرائيليات. طيب المطاوعة بحثو وقالو هذي حقيقة بالدليل أنت وين دليلك ياحمد بأنها إسرائيليات‼️ ليش ترفضون فتاوى المطاوعة وتلعنون الصحوة

وأنتم "يابنو ليبرال" أيضاً تفتون وتقصون غيركم ؟ https://t.co/00RWUJi72d — 🇸🇦نايف (@bnasers1) April 6, 2021

وتركي الحمد، هو روائي وأكاديمي سعودي يحمل شهادة الدكتوراه في السياسة ويعتبر أحد رموز التيار الليبرالي بالسعودية، وقد أثارت رواياته وكتاباته جدلا واسعا في الوسطين الديني والثقافي إلى حد اتهامه بالإلحاد.

كلام دجل ما انزل الله به من سلطان تارك القران والسنه ومتتبع لكتب الاسرائليات نتمنى منك عدم التغريد بالفتره الصباحيه ومابعد الويكند لانك تكون خارج التغطيه https://t.co/PTvxfMBqhh — علي بن معمر 🇸🇦 (@alimoamar) April 6, 2021

عاش الحمد مراهقته وفترة من شبابه في ستينيات وسبعينات القرن العشرين متأثرا بالتحولات الفكرية والسياسية في العالم العربي، وانضم لحزب البعث العربي الاشتراكي وهو في الثانوية العامة.

ألقي القبض عليه وهو في السنة الأولى الجامعية، وذلك بعد كشف تنظيم بعثي في السعودية. قضى في السجن ما يقارب عامين ثم أفرج عنه وأكمل دراسته الجامعية.

اعتقلته السلطات السعودية في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2012 بعد أن طالب في تغريدة له على موقع تويتر بـ”تصحيح العقيدة والرجوع إلى دين محمد بن عبد الله”.

لا اله الا الله

الحمل والولاده عقوبه لها ..

واداة للشيطان

والله لو قال الكلام هذا شيخ كان تكالبتوا عليه واتهمتوه بما ليس فيه . https://t.co/lUSbRPKsNE — 💚عبدالله 2 💚 (@Abdullahgih5) April 5, 2021

#الليبراليون و #النسويات لا يملكون فكراً ولا هدفا ولا مشروعا إصلاحيا، وأن كل شغلهم التشكيك في الثوابت وفي السنة ومنكافة الناس في دينهم، والود ودهم ان تكون كل امرأة مشروع عاهرة، ف #السعوديين شعب محافظ على قيمة الإسلامية والعربية التي تتعارض مع #الليبرالية التي يروج لها الليبراليون https://t.co/yw9097pqF2 pic.twitter.com/3JdkgiIOxL — ahmed (@ahmedabz1925) April 5, 2021

تركي الحمد يوماً بعد يوم

يثبت كراهيته للإسلام وإذا

كانت تصرفات بعض المسلمين

خاطئة فلا يبرر لك هذا العداء

للدين القويم فقد كرم الله

المرأة وأعطاها حقوقها وخروج آدم من الجنة بسبب أكله للشجرة التي نهاه الله عنها والشيطان غرربه كما يغرر

بك الآن وليس بسبب حواء

فأنت تعارض كلام الله https://t.co/PWX5DRn9A3 — ابو فيصل وفهد الصميلي (@BQfJjC0Qm7X12Uj) April 5, 2021

مثل هذا المخلوق ليس أهلا بأن يتكلم عن ما تسرب إلى الإسلام وما لم يتسرب، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وإنما هذا الباب لرجاله وفحوله من أهل العلم المتخصصين، وليس للجهال والمفتونين بالكفار والغرب!

ورحم الله الأمير نايف الذي قال:

هم لا يريدون حرية المرأة، بل يريدون حرية الوصول إليها. https://t.co/Nv5hq5UFlr — عرفات بن حسن المحمدي (@Arafatbinhassan) April 6, 2021

يعني نعصِ الله في أمره بقوله ( واجتنبوا النساء في المحيض )

لأنها عقوبة على حواء كما تزعم ونتّبع اليهود في اتيانهم للنساء وقت المحيض وان هذه من الاسرائيليات.التي تركها اليهود واخذها الاسلاميون وكأنك تكذّب القرآن .حسبي الله ونعم الوكيل اللهم ثبت قلبي على دينك https://t.co/A3vhhEYIhv — ابوعزام التميمي 45 🏆💛 (@mohad_Altamimy) April 5, 2021

يؤكد ما جاء في كتب ومصادر التشريع اليهودية.

ويشكك ماهو موجود في مصادر التشريع الإسلامية. https://t.co/OKl41ieUk9 — جمال اليماني (@JAlyamani) April 5, 2021