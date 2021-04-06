شهيد في القدس.. وزوجته المصابة: سمعنا صوت رصاص وفجأة سقط في حجري (فيديو)

استشهد فلسطيني وأصيبت زوجته فجر اليوم الثلاثاء بعد إطلاق جنود الاحتلال النار على السيارة التي كانا يستقلانها قرب قرية بير نبالا شمال غربي القدس المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، استشهاد المواطن أسامة صدقي منصور (42 عامًا) من قرية بدو شمال غربي القدس، بالرصاص الحي في رأسه قرب بلدة بير نبالا.

وأفاد البيان بإصابة زوجته بالرصاص الحي في الظهر، وجرى نقلها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، حيث وصفت حالتها بالمستقرة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال أطلقت قنبلة صوت أسفل السيارة التي كان يستقلها الشهيد وزوجته في الساعة الثالثة والنصف فجرًا، فحرك سيارته خشية على حياته، فأطلق جنود الاحتلال عليه النار.

وقالت الزوجة في مقطع مؤثر إن سيارتين تابعتين لجيش الاحتلال وجنود أوقفوا المركبة ثم طلبوا من زوجها المضي في طريقه وبمجرد تحريكه السيارة سمعت طوت إطلاق رصاص ووجدت زوجها “سقط في حجرها”.

يشار إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريتي بير نبالا والجيب الليلة الماضية بعد اقتحامهما بعدة سيارات عسكرية.