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اختطاف مدير أمن زوارة غربي ليبيا.. وحفتر يتحدى الحكومة ويجتمع بقادة قواته

حفتر يلتقي قادة قواته في بنغازي (مواقع التواصل)
حفتر يلتقي قادة قواته في بنغازي (مواقع التواصل)
6/4/2021-|آخر تحديث: 6/4/202101:49 PM (مكة المكرمة)

اختطف فجر اليوم الثلاثاء مدير أمن مدينة زوارة غربي ليبيا، في وقت تحدى فيه اللواء المتقاعد خليفة حفتر الحكومة الجديدة والتقى بقادة قواته في بنغازي شرقي البلاد.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمديرية أمن زوارة اختطاف العميد عماد الدين مسعود عبزة وهو في طريقه لأداء لصلاة الفجر، وأفادت بفتح محضر في هذا الشأن، دون مزيد من التفاصيل.

من ناحية أخرى أعلن الإعلام الحربي التابع لحفتر اجتماعه بقادة قواته بمن فيهم رئيس أركانه عبد الرزاق الناظوري، في تحدٍ جديد لحكومة الوحدة الوطنية التي باشرت تولي سلطاتها على عموم ليبيا.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف مع قوات حكومة الوفاق الوطني السابقة  التي كانت تحظى باعتراف المجتمع الدولي. كما يأتي الاجتماع بعد أيام من مناورات عسكرية قادها نجله.

وحاول حفتر أكثر من مرة في السابق اقتحام طرابلس لكن قوات الوفاق طردته لًاحقا من كافة الغرب الليبي، إلا أنه ما زال يعد نفسه قائدًا للجيش في البلاد رغم التسوية التي تمت برعاية أممية.

وأواخر الشهر الماضي، كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على رأس أول اجتماع عسكري بالعاصمة طرابلس بصفته القائد الأعلى للجيش، دون الإشارة لمناورات حفتر، وشارك في الاجتماع الفريق أول ركن محمد الحداد قائد أركان الجيش الليبي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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