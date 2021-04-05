موجة سخرية.. بعد تغريدة رسمية في مصر بشأن “فصل” محمد صلاح من دراسته

أثارت تغريدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية موجة سخرية واسعة بين المغردين، إذ طمأنت فيها الوزارة اللاعب المصري في النادي الإنجليزي ليفربول محمد صلاح بأنه لم يفصل من معهده.

وتداولت تقارير صحفية أخبار عن فصل الوزارة للاعب محمد صلاح من “المعهد العالي للدراسات المتطورة” بمنطقة الهرم، إلا أن الوزارة أصدرت بيانا نفت فيه التقارير، وقالت إن اللاعب الدولي الشهير لم يفصل وإن الفرصة لا تزال أمامه لاستكمال دراسته.

وزارة التعليم العالي في #مصر تنفي فصل اللاعب #محمد_صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة، ومدونون يسخرون: "حرصًا على مستقبله من الضياع!"@ajmhashtag pic.twitter.com/oAXdMV2ROZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 4, 2021

ونشر حساب الوزارة على تويتر “تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من المعهد العالي للدراسات المتطورة، وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته”.

تنفي #وزارة_التعليم_العالي و #البحث_العلمي ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي #محمد_صلاح نجم فريق #ليفربول الإنجليزي، من المعهد العالي للدراسات المتطورة، وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته@MoSalah pic.twitter.com/B0oAhR9HVd — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية (@Mohesregypt) April 3, 2021

قوبلت تغريدة وزارة التعليم العالي بموجة تهكم شديد من جانب المغردين على منصات التواصل الاجتماعي وقال إسلام معلقا “تعالى يا صلاح تاخد شهادة تنفع بها نفسك لما تكبر”.

وزاره التعليم العالي تنفي فصل محمد صلاح. ولو عايز يرجع يكمل دراسته مفيش مانع. يعني يسيب انجلترا ويكمل تعليم عندنا. 🤨 — المُتمرّد🤨 (@thedarkwaker) April 4, 2021

وكتب حجاج سلمان “لفتة طيبة منهم الحقيقة حرصا على مستقبله من الضياع”، ودون شريف حسين ساخرا “الحمد لله كنت خائف يفصلونه من المعهد ومستقبله يضيع”.

وزارة التعليم العالى تنفي فصل محمد صلاح من المعهد العالى المتطور.

لافته طيبه منهم الحقيقه حرصا على مستقبله من الضياع👏👏👏 — HagagSaLman (@ByHagag) April 3, 2021

التعليم العالي تنفي فصل اللاعب محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة، وتؤكد أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته. 🇪🇬✍️ صلاح: يبنى دارسة ايه اللى عايزنى اكملها pic.twitter.com/LvWP5jUL8c — Abdokahroba العوكشا😎🤟 (@abdokahroba) April 4, 2021

ودون عمرو أمين “ضحكت والله، تعليم مين يا عم الحج كمل في طريقك يا نجم، وتهكم محمود فقال “يسافر وينجح ويبقى من أشهر نجوم العالم، بس تفضل الشهادة هي سنده وبر الأمان بالنسبة له”.

الحمد لله كنت خايف على مستقبلك يا ابوصلاح@mohamed_salah pic.twitter.com/aIUQmFYjnO — Ahmed Muhammed (@AhmedMo16111716) April 3, 2021