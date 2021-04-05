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موجة سخرية.. بعد تغريدة رسمية في مصر بشأن “فصل” محمد صلاح من دراسته

نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (رويترز)
نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (رويترز)
5/4/2021-|آخر تحديث: 5/4/202111:02 AM (مكة المكرمة)

أثارت تغريدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية موجة سخرية واسعة بين المغردين، إذ طمأنت فيها الوزارة اللاعب المصري في النادي الإنجليزي ليفربول محمد صلاح بأنه لم يفصل من معهده.

وتداولت تقارير صحفية أخبار عن فصل الوزارة للاعب محمد صلاح من “المعهد العالي للدراسات المتطورة” بمنطقة الهرم، إلا أن الوزارة أصدرت بيانا نفت فيه التقارير، وقالت إن اللاعب الدولي الشهير لم يفصل وإن الفرصة لا تزال أمامه لاستكمال دراسته.

ونشر حساب الوزارة على تويتر “تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من المعهد العالي للدراسات المتطورة، وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته”.

قوبلت تغريدة وزارة التعليم العالي بموجة تهكم شديد من جانب المغردين على منصات التواصل الاجتماعي وقال إسلام معلقا “تعالى يا صلاح تاخد شهادة تنفع بها نفسك لما تكبر”.

وكتب حجاج سلمان “لفتة طيبة منهم الحقيقة حرصا على مستقبله من الضياع”، ودون شريف حسين ساخرا “الحمد لله كنت خائف يفصلونه من المعهد ومستقبله يضيع”.

ودون عمرو أمين “ضحكت والله، تعليم مين يا عم الحج كمل في طريقك يا نجم، وتهكم محمود فقال “يسافر وينجح ويبقى من أشهر نجوم العالم، بس تفضل الشهادة هي سنده وبر الأمان بالنسبة له”.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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