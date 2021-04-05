من مسافة 30 مترا.. هدف صاروخي للوكاس في الدوري الأرجنتيني (فيديو)

سجل اللاعب الأرجنتيني لوكاس ليشت هدفا صاروخيا من خارج منطقة الجزاء، لفريقه جيمناسيا لابلاتا في مرمى فريق لانوس في بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، أول أمس السبت.

وجاء الهدف الصاروخي للمدافع الأرجنتيني البالغ من العمر 40 عاما، في الدقيقة 22 بعدما مرر له زميله كرة عرضية من ركلة ركنية ليسددها مباشرة من مسافة 30 مترا تقريبا، ولم يتمكن حارس مرمى لانوس من التصدي لها من قوتها.

😱 Demencial lo de este ex de LaLiga: todos sueñan con enganchar la pelota así con casi 40 años https://t.co/AUc8kJ1eKi — MARCA (@marca) April 5, 2021

وبهذا الهدف عادل ليشت النتيجة لفريقه لتصبح 1-1 بعدما كان متأخرا بهدف، كما عاد المدافع المخضرم ليسجل هدفا آخر لفريقه في الدقيقة 82، لكنه لم يكن كافيا لتجنب الخسارة بنتيجة 4-2 من ضيفه لانوس.