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من مسافة 30 مترا.. هدف صاروخي للوكاس في الدوري الأرجنتيني (فيديو)

5/4/2021-|آخر تحديث: 5/4/202111:08 PM (مكة المكرمة)

سجل اللاعب الأرجنتيني لوكاس ليشت هدفا صاروخيا من خارج منطقة الجزاء، لفريقه جيمناسيا لابلاتا في مرمى فريق لانوس في بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، أول أمس السبت.

وجاء الهدف الصاروخي للمدافع الأرجنتيني البالغ من العمر 40 عاما، في الدقيقة 22 بعدما مرر له زميله كرة عرضية من ركلة ركنية ليسددها مباشرة من مسافة 30 مترا تقريبا، ولم يتمكن حارس مرمى لانوس من التصدي لها من قوتها.

وبهذا الهدف عادل ليشت النتيجة لفريقه لتصبح 1-1 بعدما كان متأخرا بهدف، كما عاد المدافع المخضرم ليسجل هدفا آخر لفريقه في الدقيقة 82، لكنه لم يكن كافيا لتجنب الخسارة بنتيجة 4-2 من ضيفه لانوس.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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