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قصفها النظام بغاز السارين.. سوريون يحيون ذكرى مجزرة الكيماوي في خان شيخون (فيديو)

متطوع بالخوذ البيضاء يحمل طفلة قٌتلت مع 10 من أفراد عائلتها في مجزة خان شيخون (الدفاع المدني السوري- أرشيف)
متطوع بالخوذ البيضاء يحمل طفلة قٌتلت مع 10 من أفراد عائلتها في مجزة خان شيخون (الدفاع المدني السوري- أرشيف)
5/4/2021-|آخر تحديث: 5/4/202104:18 PM (مكة المكرمة)

احتشد عشرات السوريين أمس الأحد لإحياء الذكرى الرابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد عام 2017 بمدينة خان شيخون بريف إدلب في الشمال السوري.

ورفع المتظاهرون صورًا تذكارية لضحايا المجزرة إلى جانب لافتات تطالب بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه منذ اندلاع الحرب في سوريا.

وأمس قالت الخارجية الأمريكية “في ذكرى الهجمات الكيميائية على خان شيخون ودوما يجب محاسبة نظام الأسد على هذه الفظائع”.

وينظم السوريون كل عام في الرابع من أبريل/نيسان فعاليات لإحياء ذكرى المجزرة، ولمطالبة العالم ومؤسساته العدلية والحقوقية بالتحرك لمحاسبة المسؤولين.

وأدى الهجوم الكيماوي الذي نفذه النظام السوري على البلدة لوقوع مئات الضحايا، وتقول المعارضة إن النظام استخدم غاز السارين السام في القصف، بينما نفى النظام شنه أي هجوم كيميائي على المدينة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 أصدرت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريرًا يؤكد أن نظام بشار الأسد هو المسؤول عن قصف خان شيخون بغاز السارين السام فجر 4 أبريل/نيسان 2017، مما خلف نحو مئة قتيل وأكثر من 500 مصاب.

وتعد مجزرة خان شيخون ثاني أكبر هجوم كيميائي في سوريا من حيث عدد الضحايا بعد هجوم غوطتي دمشق الشرقية والغربية في أغسطس/آب 2013 الذي راح ضحيته أكثر من 1400 مدني بين قتيل ومصاب، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. وأشعلت المجزرة غضبًا عالميًا آنذاك.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 قصف طيران النظام خان شيخون بالقنابل العنقودية والفسفورية. وفي يوليو/تموز 2012 اعترف نظام الأسد لأول مرة بامتلاكه أسلحة كيميائية وبيولوجية وقال إنه قد يلجأ إلى استخدامها حال واجه هجوما خارجيا لكنه تراجع عن تلك التصريحات في وقت لاحق من العام ذاته.

المصدر : الجزيرة مباشر

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