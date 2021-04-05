طائرة إثيوبية تهبط في مطار تحت الإنشاء في زامبيا بالخطأ (فيديو)

هبطت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بالخطأ في مطار تحت الإنشاء في زامبيا، وفق إفادة مسؤول حكومي، اليوم الاثنين.

وأظهر مقطع متداول لحظة هبوط الطائرة وسط دهشة عمال الإنشاءات في المطار، الذين تجمعوا حول الطائرة لتنبيه طاقمها.

ووفقا لبيانات موقع “فلايت رادار” فإن الطائرة من طراز بوينغ 737 وتحمل رقم ET3891، ويبلغ عمرها 18 عاما، وقد انضمت للخطوط الإثيوبية الأسبوع الماضي حيث كانت تستخدمها شركة بيغاسوس التركية سابقا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الطائرة حطت في مدرج مطار غير مكتمل في مقاطعة كوبربيلت شمال زامبيا حيث تستخدم الرحلات إلى هذه المنطقة في الوقت الراهن مطار سيمون موانسا كابويبوي الدولي الواقع على بعد نحو 15 كيلومتراً.

وقال أمين سر وزارة النقل ميشيك لونغو إن الطيار هبط في الموقع المستقبلي لمطار كوبربيلت الدولي “عن طريق الخطأ”.

وقال لونغو “عندما كان على وشك الهبوط كان يتواصل مع طاقم المراقبة بالرادار فقالوا له: لا يمكننا رؤيتك”. لذلك “استخدم ما رآه بالعين المجردة وهبط في مطار لا يزال قيد الإنشاء”.

وأكد لونغو أنه لم تقع أضرار مشيراً إلى أن المحققين سيصدرون “تقريرا شاملا” عن الحادث.

ونقل الطيار الطائرة في وقت لاحق إلى وجهتها الأصلية.

وتأخر افتتاح مطار كوبربيلت الدولي الذي تولت الصين إنشاءه عن موعده الذي كان مقرراً في منتصف سنة 2020، بسبب جائحة كورونا.