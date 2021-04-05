رغم مرور 160 يوما.. حملة “مقاطعة المنتجات الفرنسية” تتصدر عربيا

رغم مرور ما يزيد عن 5 أشهر، إلا أن حملات (مقاطعة المنتجات الفرنسية) لا تزال تتصدر منصات التواصل في عدد من الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها مصر.

واليوم تصدر وسم (#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية160) قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر، ويشير الرقم إلى عدد الأيام منذ انطلاق دعوات المقاطعة وحتى الآن، ويظهر الوسم بشكل يومي ضمن قائمة الأعلى تداولًا مرفقا بعدد الأيام منذ بدء الحملات.

اشهر المنتجات الفرنسية تجدونها في هذه الصورة

نرجو نشرها بنطاق أوسع

وفق الله الجميع#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية160 pic.twitter.com/l5SPVu9Pb8 — مقاطعة المنتجات الفرنسية (@JSgnOYerX0OOOsC) April 5, 2021

وتنقل تلك الحملات والتفاعلات الإلكترونية حال كثيرين على أرض الواقع وتعكس إصرارهم على مواصلة المقاطعة ردا على دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الرسوم المسيئة للإسلام وللنبي محمد والإصرار على مواصلة نشرها بحجة حرية التعبير.

ومنذ انطلاق الحملات الشعبية والإلكترونية قبل أشهر، يتفاعل يوميًا ناشطو منصات التواصل العربية والإسلامية، برصد أبرز المنتجات والبضائع والعلامات التجارية الفرنسية المنتشرة في بلادهم، والحث على ضرورة مقاطعتها مع تواصل الحملة وتوسيع نطاقها.

وشهدت فرنسا -خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد على واجهات مبان حكومية، ودعم الأمر عدد من الشخصيات الرسمية الفرنسية، من بينها الرئيس ماكرون، ما أشعل غضبا عربيًا وإسلاميًا عارمًا.

وأُطلق على إثر حملات إلكترونية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، وهي الدعوات التي قوبلت باستجابة غير مسبوقة، كما تصاعدت المواقف من المستوى الشعبي إلى إدانات رسمية صدرت من بعض الدول.

مازلنا على العهد باقون اليوم ولله الحمد نكمل 160يوم بأستمرارنا بمقاطعة فرنسا التغريدمستمره دون كل او ملل ..

نصرة نبينا محمد وديننا أعز علينا من الدنيا وما فيها

هيا معآ نشارك في #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه160 pic.twitter.com/FUykE0mExl — Darsh (@Daaaaaarsh1) April 5, 2021

وانتشرت مقاطع فيديو لإتلاف وإزالة بضائع فرنسية من مراكز تجارية، ودشن مصريان تطبيق (أين صنع؟) للهواتف الذكية لكشف الدولة المنتجة للسلع والمساعدة في تجنب شراء المنتجات الفرنسية.

ورغم محاولات الحكومة الفرنسية امتصاص الغضب الشعبي في العالم العربي والإسلامي، فإن المقاطعة لا تزال ماضية في طريقها.

وكانت وكالة أنباء “رويترز” قد قالت في تقرير سابق إن مصالح فرنسا الاقتصادية باتت “على المحك” بعد تصاعد الدعوات في العالم الإسلامي لمقاطعة منتجاتها.

وكان الاقتصاد الفرنسي سجل ركودًا كبيرًا عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وتزداد التوقعات نحو الأسوأ في ظل تصاعد الوضع الوبائي بالإضافة إلى استمرار دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية.

فرنسا🇫🇷 تقود حملة لاعتقال المسلمات..

أين المتشدقون بحرية الأديان..#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه160 pic.twitter.com/tqMlGra1uA — الواثق بالله (@WEUGhnFILYfhEr7) April 4, 2021

المقاطعة في بدايتها مضى 160 يوماً القادم أسوأ وأنكى وأشد فرنسا اتخذت أسوأ القرارت في تاريخها وخاضت حرب خاسرة مع الله ورسوله ﷺ والاسلام شبح المقاطعة سيلاحق اقتصاد فرنسا المهزوز وستظل أسيرة جرائمها استمروا في المقاطعة فلن يضيع الله أعمالكم بإذن الله#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه160 pic.twitter.com/EczhjVNmRQ — Amged Salah HM 33 حساب بديل (@AmgedSalahHM1) April 4, 2021

#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية160

أستغفرالله العظيم

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين على نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون

استمروا يا أحرار🌻✊🚯 pic.twitter.com/j6ZviOPwfo — جسور (@pillee_) April 5, 2021

لا تستصغر ما تقاطعه فمعظم النار تأتى من مستصغر الشرر فصلاةً وسلاماً عليك يا حبيبي 🤩 يارسول الله صل الله عليه وسلم ♥️#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه160 pic.twitter.com/dOXYLB4MwY — Shaimaa (@Shaimaa26233793) April 5, 2021

وها هو قطار المقاطعه تحول الى قطارTGV(فائق السرعة) يخترق اقتصاد فرنسا #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية160 pic.twitter.com/VrjywoOAyG — ⁦✌️ ⁩عــــــــ⁦❣️⁩ــــــــائدون✌️⁩ (@allahmana778) April 4, 2021

شركة bledina المتخصصة في غذاء الاطفال وشركة Gallia التابعة لها#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية160 pic.twitter.com/qQp1RZXOMG — أخنوخ ابن أبيه🇹🇩 (@ad21Jr) April 5, 2021