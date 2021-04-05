البث الحي
الأخبار|تركيا

“تلميحات انقلابية”.. أول تعليق من أردوغان على بيان الضباط المتقاعدين (فيديو)

5/4/2021-|آخر تحديث: 5/4/202108:01 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن البيان الذي أصدره “أدميرالات متقاعدون” دعما لاتفاقية مونترو البحرية يتجاوز حرية التعبير ويتضمن “تلميحات انقلابية”.

واعتقلت تركيا، اليوم، عشرة أدميرالات متقاعدين وقعوا على بيان يؤكد أهمية الاتفاقية البحرية الموقعة منذ 85 عاما، والتي تحكم استخدام مضيقي البوسفور والدردنيل، واتهمتهم بالتآمر على النظام الدستوري.

وقال مسؤولون إن البيان، الذي وقع عليه أكثر من مئة من كبار ضباط البحرية السابقين، يمثل تحديا مباشرا للحكومة المدنية ويستحضر ذكرى تدخلات الجيش السابقة.

وأدلى أردوغان بتصريحات عقب ترؤسه اجتماعا تقييميا حول بيان الضباط المتقاعدين أكد فيها أن بلاده ليست لديها أي نية في الوقت الراهن للخروج من “اتفاقية مونترو” الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية.

“نيات سيئة”

وأوضح أردوغان أن بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن “نيات سيئة”، مبينا أنه ليس من مهامهم نشر بيانات تتضمن “تلميحات انقلابية”.

وأضاف أن مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة للقوات المسلحة التركية.

وتابع قائلا: “جميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات، ولم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية”.

وأردف: “لا يمكن تقييم بيان الضباط المتقاعدين في إطار حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة”.

وتابع: “الجنرالات المتقاعدون لم ينشروا بيانات لدعم دور الجيش في أذربيجان وليبيا ولم ينددوا بانقلاب 2016″، موضحا أن بيانهم جزء من “حملة قذرة” وبعض السياسيين دعموها.

ونفذ الجيش التركي ثلاثة انقلابات في الفترة من 1960 إلى 1980 وضغط على أول حكومة للإسلاميين في البلاد لتترك السلطة في 1997.

معاهدة مونترو

وتخطط تركيا لشق قناة ضخمة تربط البحر الأسود شمالي إسطنبول ببحر مرمرة في الجنوب وستكون موازية لمضيق البوسفور.

وقال مسؤول تركي لوكالة رويترز إن معاهدة مونترو لن تشمل القناة الجديدة.

وتحكم اتفاقية مونترو لعام 1936 استخدام سفن الشحن من الدول الموقعة عليها لمضيقي البوسفور والدردنيل.

وتعطي الاتفاقية تركيا السيطرة على المضيقين داخل حدودها وتضمن دخول السفن المدنية في أوقات السلم كما تقيد دخول السفن الحربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

“جرائم الاستعمار” تبون يطالب فرنسا بإعادة أرشيف عثماني هربته من الجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (يمين) ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون (غيتي - أرشيفية)

السلطات المصرية تدرج 51 من “الإخوان المسلمين” على لائحة الإرهاب 5 سنوات

دار القضاء العالي في العاصمة المصرية (غيتي)

السودان: الملء الأول لسد النهضة أدى إلى أسبوع من العطش

تصوير جوي لسد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق (الفرنسية)

إطلاق سراح أسير فلسطيني أمضى 35 عاما في سجون الاحتلال (فيديو)

إسرائيل رفضت لعقود الإفراج عن الأسير أبو مخ ورفاقه رغم عقد عدد من صفقات التبادل طوال فترة اعتقالهم (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

مصر.. كامل الوزير يعنّف مسؤولين ويهين مواطنة طلبت المساعدة (فيديو)

كامل الوزير يهين مواطنة طلبت المساعدة

“لن ألتزم بالأوامر”.. تسجيل جديد للأمير حمزة بعد اتهامه بالتخطيط لزعزعة استقرار الأردن

الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني (رويترز)

مصر.. هدف شريف إكرامي في مرماه أمام الرجاء المغربي يثير سخرية مواقع التواصل (فيديو)

شريف إكرامي يحرز هدفا في مرماه (مواقع التواصل)

“ليس لتوليد الكهرباء”.. خبير مياه مصري: هذا هو هدف إثيوبيا من بناء سد النهضة (فيديو)