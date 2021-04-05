“تلميحات انقلابية”.. أول تعليق من أردوغان على بيان الضباط المتقاعدين (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن البيان الذي أصدره “أدميرالات متقاعدون” دعما لاتفاقية مونترو البحرية يتجاوز حرية التعبير ويتضمن “تلميحات انقلابية”.

واعتقلت تركيا، اليوم، عشرة أدميرالات متقاعدين وقعوا على بيان يؤكد أهمية الاتفاقية البحرية الموقعة منذ 85 عاما، والتي تحكم استخدام مضيقي البوسفور والدردنيل، واتهمتهم بالتآمر على النظام الدستوري.

وقال مسؤولون إن البيان، الذي وقع عليه أكثر من مئة من كبار ضباط البحرية السابقين، يمثل تحديا مباشرا للحكومة المدنية ويستحضر ذكرى تدخلات الجيش السابقة.

وأدلى أردوغان بتصريحات عقب ترؤسه اجتماعا تقييميا حول بيان الضباط المتقاعدين أكد فيها أن بلاده ليست لديها أي نية في الوقت الراهن للخروج من “اتفاقية مونترو” الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان: ماضي #تركيا حافل بالانقلابات العسكرية وأولئك (الجنرالات المتقاعدون الذين وقّعوا بياناً تهديدياً) يحاولون إعادة الأمور إلى ما كانت عليه pic.twitter.com/OYnvS7ycv3 — TRT عربي (@TRTArabi) April 5, 2021

“نيات سيئة”

وأوضح أردوغان أن بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن “نيات سيئة”، مبينا أنه ليس من مهامهم نشر بيانات تتضمن “تلميحات انقلابية”.

وأضاف أن مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة للقوات المسلحة التركية.

وتابع قائلا: “جميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات، ولم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية”.

وأردف: “لا يمكن تقييم بيان الضباط المتقاعدين في إطار حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة”.

وتابع: “الجنرالات المتقاعدون لم ينشروا بيانات لدعم دور الجيش في أذربيجان وليبيا ولم ينددوا بانقلاب 2016″، موضحا أن بيانهم جزء من “حملة قذرة” وبعض السياسيين دعموها.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان: الجنرالات المتقاعدون الذين خططوا لهذه المؤامرة لم يُقدّموا منفعة الشعب ومصالحه، ونعلم جيداً نواياهم المعادية للإرادة الشعبية pic.twitter.com/Or3qpgQm9A — TRT عربي (@TRTArabi) April 5, 2021

ونفذ الجيش التركي ثلاثة انقلابات في الفترة من 1960 إلى 1980 وضغط على أول حكومة للإسلاميين في البلاد لتترك السلطة في 1997.

معاهدة مونترو

وتخطط تركيا لشق قناة ضخمة تربط البحر الأسود شمالي إسطنبول ببحر مرمرة في الجنوب وستكون موازية لمضيق البوسفور.

وقال مسؤول تركي لوكالة رويترز إن معاهدة مونترو لن تشمل القناة الجديدة.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان: أدعو جميع الأحزاب المعارضة بما فيها حزب المعارضة الرئيسي للوقوف في صف الديمقراطية والإرادة الشعبية ورفض ذلك البيان (الذي وقّعه الجنرالات المتقاعدون) pic.twitter.com/FxJDhHoPIq — TRT عربي (@TRTArabi) April 5, 2021

وتحكم اتفاقية مونترو لعام 1936 استخدام سفن الشحن من الدول الموقعة عليها لمضيقي البوسفور والدردنيل.

وتعطي الاتفاقية تركيا السيطرة على المضيقين داخل حدودها وتضمن دخول السفن المدنية في أوقات السلم كما تقيد دخول السفن الحربية.