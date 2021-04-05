السعودية تعلن شروط أداء العمرة خلال شهر رمضان

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الإثنين، أنها ستسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر رمضان.

وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام في مكة، وكذلك زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، سيكون “بدءًا من الأول من رمضان للأشخاص المحصنين”.

وأوضحت أن التصاريح ستُمنح لكل شخص “محصّن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصّن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعاف من الإصابة”.

وتابعت أن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقين أيضا “وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة”.

#إنفوجرافيك | 📊#وزارة_الحج_والعمرة تعلن الأليات والاشتراطات الصحية لإصدار تصاريح العمرة والصلوات والزيارة خلال شهر رمضان المبارك pic.twitter.com/aMH8GU7koo — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 5, 2021

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فتحت السعودية المسجد الحرام في مكة أمام المصلين للمرة الأولى بعد إغلاق استمر سبعة أشهر، كما استأنفت مناسك العمرة، مع تخفيف سلطات المملكة للقيود المفروضة للحد من جائحة كوفيد-19.

كما شملت الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة فريضة الحج التي اقتصر أداؤها العام الماضي على حوالي 10 آلاف حاج، جميعهم من داخل المملكة، في حين شهد العام الذي سبق أداء حوالي 2,5 مليون حاج الفريضة.

وتجذب العمرة التي يمكن أداؤها في أي وقت طوال العام، ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام ولكن تم تعليقها في مارس/آذار العام الماضي في إطار إجراءات احترازية غير مسبوقة اتُخذت للحدّ من تفشّي الجائحة.

وشهدت المملكة ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة. وسجلت السعودية أكثر من 390 ألف إصابة بالفيروس منذ بداية ظهوره من بينها أكثر من 6700 حالة وفاة، وهو الرقم الأعلى في منطقة الخليج.

وحتى الآن، أعلنت 6 دول هي السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، مصر والجزائر، عن السماح بإقامة الفروض وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد.

بينما أعلنت كل من سلطنة عمان والأردن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد، خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في 13 من أبريل/ نيسان الجاري وينتهي في 12 من مايو/ أيار المقبل، وفق حسابات فلكية.