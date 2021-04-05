إطلاق سراح أسير فلسطيني أمضى 35 عاما في سجون الاحتلال (فيديو)

أفرجت إسرائيل، اليوم الإثنين، عن الأسير الفلسطيني رشدي أبو مخ (58 عامًا) بعد أن أمضى في سجونها مدة محكوميته البالغة 35 عامًا فقد خلالها والديه وشقيقه.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان إن الأسير المفرج عنه من سكان بلدة (باقة الغربية) شمالي إسرائيل، واُعتقل عام 1986 إلى جانب ثلاثة من رفاقه الأسرى وهم: الأسير والمفكر وليد دقة وإبراهيم أبو مخ وإبراهيم بيادسة.

وأشار النادي إلى أن إسرائيل رفضت على مدى عقود الإفراج عن الأسير أبو مخ ورفاقه، رغم عقد عدد من صفقات التبادل طوال فترة اعتقالهم.

وكان قد أدين أبو مخ بالعضوية في خلية فلسطينية نفذت عملية خطف وقتل جندي إسرائيلي عام 1985، وفق مصادر فلسطينية.

وأُطلق سراح “أبو مخ” من سجن النقب الصحراوي جنوبي إسرائيل، ووصل إلى منزله بعد ظهر اليوم، حيث تجري الاستعدادات لإقامة مهرجان شعبي احتفالا بحريته.

وبالإفراج عن الأسير أبو مخ، يبقى داخل السجون الإسرائيلية 25 أسيرا من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو للسلام، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، وقضوا في السجون ما لا يقل عن 28 عاما.

ومن قدامى الأسرى 11 معتقلا من سكان المناطق العربية داخل إسرائيل، وأقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان منذ عام 1983.

ووفق بيانات فلسطينية رسمية، تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 170، والمعتقلين الإداريين نحو 380.