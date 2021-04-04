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“اتصلوا بجهات خارجية”.. الصفدي: الأمير حمزة وآخرون خططوا لزعزعة استقرار الأردن (فيديو)

الأمير حمزة بن الحسين, ولي العهد الأردني السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني (رويترز)
الأمير حمزة بن الحسين, ولي العهد الأردني السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني (رويترز)
4/4/2021-|آخر تحديث: 4/4/202105:31 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الأحوال الأمنية مستقرة حاليا في الأردن، وأنه تم اعتقال ما بين 14 و16 شخصا في إطار التحقيقات أمس، موضحًا أن الأمير حمزة بن الحسين وآخرين خططوا لزعزعة استقرار البلاد.

وأوضح الصفدي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن تحقيقات الأجهزة الأمنية رصدت خلال الفترة الماضية اتصالات من الأمير حمزة وآخرين مع جهات خارجية.

وقال إن التحقيقات كانت تجري منذ فترة والسلطات تحركت بعد أن انتقل المشتبه بهم من التخطيط إلى تحديد وقت التحرك.

وأوضح بالقول “رصدنا تدخلات واتصالات مع جهات أجنبية بشأن التوقيت الأنسب لبدء خطوات لزعزعة استقرار الأردن”.

وقال إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني التقى بالأمير حمزة وطلب منه التوقف عن التحركات التي تستهدف أمن البلاد، موضحًا أن الأمير حمزة وآخرين خططوا لزعزعة استقرار الأردن.

وأوضح أن الأمير حمزة رفض الاستجابة لطلب وقف التحركات التي تستهدف أمن البلاد وتعامل معه بسلبية، مؤكدا أن التحقيقات الأولية أفادت أن الأمير حمزة كان على تنسيق مستمر مع باسم عوض الله بشأن خطواته.

وقال وزير الخارجية الأردني إن الأجهزة الأمنية رصدت أمس تواصل شخص له ارتباطات خارجية مع زوجة الأمير حمزة.

وأكد الصفدي أن الملك عبد الله قرر بعد تسلم التقرير الأمني التواصل أولا مع الأمير حمزة قبل اتخاذ خطوات أخرى.

وبخصوص اعتقال قادة عسكريين، قال الصفدي، إنه لم يتم اعتقال أي قادة عسكريين أردنيين في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه سيتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأردن.

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات -خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة- أن الأردن عصية على التآمر والفتن، مشيرًا إلى أن بلاده حسمت أمس، محاولة المساس بأمنها واستقرارها.

ومساء أمس السبت، أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن تحقيقات أمنية مشتركة أفضت إلى اعتقال عدد من الشخصيات بينهم الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله “لأسباب أمنية”، في حين قال الأمير حمزة بن الحسين -ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني- في تسجيل مصور إنه قيد الإقامة الجبرية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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