“نسور النيل 2”.. رئيس الأركان المصري: العمل مع السودان ضروري لمواجهة التحديات الأمنية

اختتم السودان ومصر اليوم الأحد فعاليات التدريب الجوي المشترك (نسور النيل 2) بالقاعدة الجوية بمدينة مروي شمالي السودان بحضور رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، ونظيره المصري محمد فريد حجازي.

وأكد رئيس أركان الجيش السوداني أن المناورات لا تستهدف بلدًا معين، وأنها تسهم في تكامل الأمن القومي بين مصر والسودان، بينما أكد رئيس الأركان المصري أن العمل المشترك مع السودان ضروري لمواجهة التحديات الأمنية وسلامة الحدود وحماية المقدرات.

رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، يجدد خلال مخاطبته ختام التدريب المشترك نسور النيل 2 بقاعدة مروي، تأكيده أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة https://t.co/zk9ZG5pmoL#سونا #السودان pic.twitter.com/QbiH4CeTQA — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 4, 2021

وشارك في التدريب، عناصر من القوات الجوية السودانية المصرية، وقوات الصاعقة في البلدين. وشدد الحسين في كلمته خلال اختتام الفعالية على أهمية تنظيم دورات مماثلة لتطبيق التدريبات في أرض الواقع حماية البلدين.

ونقلت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عن قائد القوات الجوية السودانية الفريق الركن عصام الدين سعيد كوكو أن هذه المناورات المشتركة للقوات الجوية السودانية والقوات الجوية المصرية تأتي بمشاركة قوات برية وقوات خاصة من البلدين.

وأوضح أن هذه التدريبات تأتي وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وهي النسخة الثانية لنسور النيل التي تنطلق كل عام وتهدف لتبادل الخبرات وتعزيز التدريب في مجالات التخطيط والتنفيذ.

وأكد قائد القوات الجوية السودانية أنهم يعملون على حماية أجواء البلاد من كل استهداف مباشر للمواقع الاستراتيجية وضبط أي هجمات جوية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار.

“خندق واحد”

من ناحيته أكد حجازي وقوف القوات المسلحة المصرية إلى جانب الجيش السوداني مدافعة معه في خندق واحد تطلعًا لمستقبل آمن وواعد، وجدد تأكيده على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة لأمن وسلامة الحدود وحماية المقدرات.

وقال إن نسور النيل تشهد تطورًا إيجابيًا في جميع كافة مراحل وعناصر هذا التدريب في نسخته الأولى إلى الثانية من حيث الإعداد والتخطيط والتنفيذ. وأوضح أن هذا التدريب يأتي في إطار تعاون بين القوات المصرية والسودانية، إلا أنه استراتيجي للتعاون العسكري المشترك للمساهمة في تعزيز أمن البلدين.

كما جدد حجازي الدعوة لسرعة تنفيذ النسخة المقبلة لهذا التدريب لتكملة منظومة تبادل الخبرات للحفاظ على الأمن القومي للبلدين.

ويوم الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، عن تدريبات جوية مكثفة بين بلاده والسودان تشمل مهاجمة أهدافا معادية.

وجاء التدريب المشترك الثاني بعد أشهر قليلة من انطلاق النسخة الأولى من التدريبات المشتركة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.