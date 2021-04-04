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بعد حملة اعتقالات.. رئيس “النواب الأردني”: بلدنا حسم محاولة للمساس بأمنه واستقراره

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أسوشيتد برس)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أسوشيتد برس)
4/4/2021-|آخر تحديث: 4/4/202102:33 PM (مكة المكرمة)

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، أن الأردن عصية على التآمر والفتن، مشيرًا إلى أن بلاده حسمت أمس، محاولة المساس بأمنها واستقرارها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العودات -خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة- اليوم الأحد، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وتزامنت مع اعتقالات شهدها الأردن، أمس السبت، وطالت شخصيات بارزة.

وأوضح رئيس مجلس النواب الأردني بالقول “ونحن على أبواب المئوية من عمر هذا البلد، فإن النظام الهاشمي وبلدنا عصية على التآمر والفتن”.

ودعا العودات إلى ضرورة مواصلة الإصلاح الذي دعا إليه الملك بضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية في البلاد.

وفيما يخص القضية الفلسطينية قال رئيس مجلس النواب الأردني، إن الأردن لم ولن ينقطع عهده بدعم الحقوق الفلسطينية.

وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، خلال الجلسة “سنتصدى بحزم لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمن الأردن”، مؤكدًا “الأردن والملك خط أحمر”.

اعتقال شخصيات بارزة

وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مساء أمس السبت، أن تحقيقات أمنية مشتركة أفضت إلى اعتقال عدد من الشخصيات لأسباب أمنية، في حين قال الأمير حمزة بن الحسين -ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني- إنه قيد الإقامة الجبرية في بيته.

وأكد الحنيطي أمس السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، وبيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح وإن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) مساء أمس السبت.

ونشر الأمير حمزة بن الحسين تسجيلًا مصورًا قال فيه إنه قيد الإقامة الجبرية في منزله وتم اعتقال حرسه الخاص، وأضاف أن قائد الجيش حذره من الخروج أو الاتصال بأي شخص.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الأردنية

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