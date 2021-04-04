تأييدا لمرشح نيابي.. عراقي يمزق جسده بآلة حادة (فيديو)

أقدم مواطن عراقي على تشريح جزء من جسده أمام سياسي مرشح في الانتخابات النيابية المقبلة، في بادرة غريبة لإظهار تأييده للمرشح محمد الكربولي.

ويتزعم الكربولي إحدى الكتل السياسية في الانتخابات النيابية المزمع انطلاقها، في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر قيام شخص بتصرف صادم، إذ شرَّح جزءًا من جسده بآلة حادة “شفرة حلاقة”، تعبيرًا عن دعمه للسياسي محمد الكربولي في مدينة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق.

بإجتماع شيوخ العشائر في #الرمادي مع #محمد_الكربولي ، مواطن يشرح نفسه بالموس و يقول الى محمد الكربولي ننتخبك بالدم❗️ لا مبين راح يصير تغيير بالانتخابات 😂pic.twitter.com/ALT6UDcMaX — ابن العراق 🇮🇶 (@68tMEH8Yb7hkAKT) April 4, 2021