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تأييدا لمرشح نيابي.. عراقي يمزق جسده بآلة حادة (فيديو)

شخص عراقي يمزق جسده تعبيرا عن موالاة مرشح سياسي (مواقع التواصل)
شخص عراقي يمزق جسده تعبيرا عن موالاة مرشح سياسي (مواقع التواصل)
4/4/2021-|آخر تحديث: 5/4/202112:37 AM (مكة المكرمة)

أقدم مواطن عراقي على تشريح جزء من جسده أمام سياسي مرشح في الانتخابات النيابية المقبلة، في بادرة غريبة لإظهار تأييده للمرشح محمد الكربولي.

ويتزعم الكربولي إحدى الكتل السياسية في الانتخابات النيابية المزمع انطلاقها، في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر قيام شخص بتصرف صادم، إذ شرَّح جزءًا من جسده بآلة حادة “شفرة حلاقة”، تعبيرًا عن دعمه للسياسي محمد الكربولي في مدينة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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