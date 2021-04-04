البث الحي
الأخبار|أمريكا

بيزنس إنسايدر: تسريب بيانات 533 مليون مستخدم لـ”فيسبوك”

منتدى للقرصنة قام بنشر بيانات وأرقام هواتف شخصية لـ533 مليون مستخدم لفيسبوك (غيتي - أرشيفية)
منتدى للقرصنة قام بنشر بيانات وأرقام هواتف شخصية لـ533 مليون مستخدم لفيسبوك (غيتي - أرشيفية)
3/4/2021-|آخر تحديث: 4/4/202112:38 AM (مكة المكرمة)

نشر منتدى للقرصنة بيانات وأرقام هواتف شخصية لـ533 مليون مستخدم لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتتضمن المعلومات الشخصية للمستخدمين، كأرقام الهواتف، ومواقعهم على الخريطة، وتواريخ ميلادهم، والبريد الإلكتروني.

وذكر موقع بيزنس إنسايدر، أمس السبت، أرقام هواتف وبيانات شخصية لـ 533 مليون مستخدم على فيسبوك قد جرت مشاركتها بشكل مجاني من 106 دول عبر الإنترنت، وذلك من خلال منصة قرصنة.

وأضاف أن البيانات المنشورة على المنصة تتضمن معلومات شخصية عن أكثر من 32 مليون مستخدم من الولايات المتحدة، و11 مليونا من المملكة المتحدة، و6 ملايين من الهند.

وفي السياق، حذر خبراء أمنيون من أن البيانات يمكن أن تستخدم في الاحتيال من قبل القراصنة، بحسب الموقع نفسه.

وقال متسلل الكتروني، أمس السبت، إنه ورفاقه يعرضون معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لشبكة فيسبوك، منها أرقام هواتف وبيانات شخصية أخرى، دون مقابل تقريبا، وفق ما نقلته وكالة وريترز.

وقال ألون جال، المؤسس المشارك لشركة هدسون روك الإسرائيلية لمعلومات جرائم الإنترنت، إن قاعدة البيانات هي على ما يبدو نفس مجموعة أرقام الهواتف المرتبطة بفيسبوك والمنتشرة في دوائر المتسللين، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، والتي كشفت عن وجودها أول مرة دورية مازربورد الإلكترونية.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من المعلومات التي تعرض مقابل ما قيمته بضع يوروهات من الرصيد الرقمي على موقع معروف للمتسللين محدودي الخبرة.

وأكد جال أنه تحقق من صحة بعض البيانات على الأقل بمطابقتها بأرقام هواتف أشخاص يعرفهم، كما قال صحفيون إنهم تمكنوا أيضًا من مطابقة أرقام هواتف معروفة بالتفاصيل المذكورة في قاعدة البيانات.

من جهتها، قالت شركة فيسبوك في بيان إن البيانات “قديمة للغاية” وتتعلق بمشكلة عولجت في أغسطس/آب 2019، في حين لم تنجح محاولة لرويترز للوصول إلى المتسلل عبر تطبيق تليغرام.

وقال جال لرويترز إنه ينبغي لمستخدمي فيسبوك الانتباه خلال الأشهر المقبلة من “هجمات الهندسة الاجتماعية” التي يشنها أفراد ربما حصلوا على أرقام هواتفهم أو بيانات شخصية أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الزمالك المصري يحيي آماله في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على مولودية الجزائر (فيديو)

(الجزيرة)

تأكيد ثم نفي خلال 15 دقيقة.. المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية يناقض نفسه بشأن بيع مياه السد (فيديو)

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي

هدف استعراضي عالمي يفوز بجائزة الشهر.. لاميلا يسجّل على طريقة “رابونا” (فيديو)

إيريك لاميلا لاعب توتنهام الإنجليزي (غيتي)

استباقا لاستئناف المفاوضات.. إثيوبيا: ماضون قدما نحو الملء الثاني لسد النهضة

سد النهضة الإثيوبي (غيتي)
الأكثر قراءة

مصر.. كامل الوزير يعنّف مسؤولين ويهين مواطنة طلبت المساعدة (فيديو)

وزير النقل المصري يزور محطة سكة حديد ويعنف المسؤولين (مواقع التواصل)

في موكب مهيب.. مصر تنقل 22 مومياء ملكية إلى متحف الحضارة في القاهرة (فيديو)

موكب لنقل 22 مومياء ملكية فرعونية (رويترز)

لحظات مفجعة.. عامل يرمي خوذته في فرن لصهر الحديد ثم يقفز وراءها (فيديو)

لقطة من الفيديو المفجع يظهر فيها العامل قبل ثوان من القفز (مواقع التواصل)

ما مدى قدرة سلاح الجو المصري على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟ (فيديو)

قوات مصرية سودانية تؤدي تدريبا مشتركا في قاعدة مروي بالسودان (مواقع التواصل)