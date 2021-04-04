بيزنس إنسايدر: تسريب بيانات 533 مليون مستخدم لـ”فيسبوك”

نشر منتدى للقرصنة بيانات وأرقام هواتف شخصية لـ533 مليون مستخدم لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتتضمن المعلومات الشخصية للمستخدمين، كأرقام الهواتف، ومواقعهم على الخريطة، وتواريخ ميلادهم، والبريد الإلكتروني.

وذكر موقع بيزنس إنسايدر، أمس السبت، أرقام هواتف وبيانات شخصية لـ 533 مليون مستخدم على فيسبوك قد جرت مشاركتها بشكل مجاني من 106 دول عبر الإنترنت، وذلك من خلال منصة قرصنة.

وأضاف أن البيانات المنشورة على المنصة تتضمن معلومات شخصية عن أكثر من 32 مليون مستخدم من الولايات المتحدة، و11 مليونا من المملكة المتحدة، و6 ملايين من الهند.

وفي السياق، حذر خبراء أمنيون من أن البيانات يمكن أن تستخدم في الاحتيال من قبل القراصنة، بحسب الموقع نفسه.

وقال متسلل الكتروني، أمس السبت، إنه ورفاقه يعرضون معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لشبكة فيسبوك، منها أرقام هواتف وبيانات شخصية أخرى، دون مقابل تقريبا، وفق ما نقلته وكالة وريترز.

وقال ألون جال، المؤسس المشارك لشركة هدسون روك الإسرائيلية لمعلومات جرائم الإنترنت، إن قاعدة البيانات هي على ما يبدو نفس مجموعة أرقام الهواتف المرتبطة بفيسبوك والمنتشرة في دوائر المتسللين، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، والتي كشفت عن وجودها أول مرة دورية مازربورد الإلكترونية.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من المعلومات التي تعرض مقابل ما قيمته بضع يوروهات من الرصيد الرقمي على موقع معروف للمتسللين محدودي الخبرة.

وأكد جال أنه تحقق من صحة بعض البيانات على الأقل بمطابقتها بأرقام هواتف أشخاص يعرفهم، كما قال صحفيون إنهم تمكنوا أيضًا من مطابقة أرقام هواتف معروفة بالتفاصيل المذكورة في قاعدة البيانات.

من جهتها، قالت شركة فيسبوك في بيان إن البيانات “قديمة للغاية” وتتعلق بمشكلة عولجت في أغسطس/آب 2019، في حين لم تنجح محاولة لرويترز للوصول إلى المتسلل عبر تطبيق تليغرام.

وقال جال لرويترز إنه ينبغي لمستخدمي فيسبوك الانتباه خلال الأشهر المقبلة من “هجمات الهندسة الاجتماعية” التي يشنها أفراد ربما حصلوا على أرقام هواتفهم أو بيانات شخصية أخرى.