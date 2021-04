“بوتين أكثر رجال روسيا جاذبية”.. استطلاع رأي يفجر موجة من السخرية

أظهر استطلاع رأي أجراه موقع (سوبر جوب) الروسي المحلي فوز الرئيس فلاديمير بوتين (68 عامًا) بلقب الرجل “الأكثر جاذبية” في البلاد، ما أثار موجة سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الموقع فإن 2000 شخص فوق 18 عامًا شاركوا في الاستطلاع الذي أُجري خلال الفترة ما بين 22 و31 مارس/آذار الماضي، إذ أجاب المستطلعون على سؤال “من برأيك أكثر الرجال المشهورين جاذبية في روسيا حاليا؟”.

وجاءت نتائج الاستطلاع كالتالي: 18% من الرجال الذين شملتهم عينة الاستطلاع قالوا إن فلاديمير بوتين هو الرجل الأكثر جاذبية، كما كان لـ 17% من النساء نفس الرأي.

وأثارت هذه النتائج سخرية مستخدمي مواقع التواصل في روسيا وخارجها، خاصة وأن القائمة ضمت الكثير من المشاهير ونجوم الفن والرياضة.

وكتب حاتم “ليتني مثل بوتين أزور البراري وأصيد السمك وبالي خالي” مرفقًا تغريدته بعدد من الصور للرئيس الروسي.

Putin Named Russia’s Hottest Man. Russia clearly needs some foreign aid. ⁦ @BetoORourke ⁩ ⁦ @GavinNewsom ⁩ ⁦ @CoryBooker ⁩ https://t.co/EzNcYgGYPs

وقالت إحدى المغردات ساخرة “اختير بوتين أكثر رجل جاذبية في روسيا. من الواضح أن روسيا بحاجة إلى بعض المساعدات الخارجية”.

وتخيل أحد المغردين طريقة الاستطلاع الروسي على هيئة اختيار من متعدد تكون فيها الخيارات كالتالي: 1-بوتين، 2-فلاديمير بوتين، 3-فلاديمير في بوتين، 4- فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، 5- انظر الخيارات السابقة.

Russian poll be like:

Okay, which one is the sexiest man in Russia?

1. Putin

2. Vladimir Putin

3. Vadimir V. Putin

4. Vladimir Vladimirovich Putin

5. See 1-4 https://t.co/sleSb8xSMh

— Kev (@CMK_76) April 4, 2021