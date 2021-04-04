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“بوتين أكثر رجال روسيا جاذبية”.. استطلاع رأي يفجر موجة من السخرية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الكرملين)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الكرملين)
4/4/2021-|آخر تحديث: 4/4/202103:19 PM (مكة المكرمة)

أظهر استطلاع رأي أجراه موقع (سوبر جوب) الروسي المحلي فوز الرئيس فلاديمير بوتين (68 عامًا) بلقب الرجل “الأكثر جاذبية” في البلاد، ما أثار موجة سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الموقع فإن 2000 شخص فوق 18 عامًا شاركوا في الاستطلاع الذي أُجري خلال الفترة ما بين 22 و31 مارس/آذار الماضي، إذ أجاب المستطلعون على سؤال “من برأيك أكثر الرجال المشهورين جاذبية في روسيا حاليا؟”.

وجاءت نتائج الاستطلاع كالتالي: 18% من الرجال الذين شملتهم عينة الاستطلاع قالوا إن فلاديمير بوتين هو الرجل الأكثر جاذبية، كما كان لـ 17% من النساء نفس الرأي.

وأثارت هذه النتائج سخرية مستخدمي مواقع التواصل في روسيا وخارجها، خاصة وأن القائمة ضمت الكثير من المشاهير ونجوم الفن والرياضة.

وكتب حاتم “ليتني مثل بوتين أزور البراري وأصيد السمك وبالي خالي” مرفقًا تغريدته بعدد من الصور للرئيس الروسي.

وقالت إحدى المغردات ساخرة “اختير بوتين أكثر رجل جاذبية في روسيا. من الواضح أن روسيا بحاجة إلى بعض المساعدات الخارجية”.

وتخيل أحد المغردين طريقة الاستطلاع الروسي على هيئة اختيار من متعدد تكون فيها الخيارات كالتالي: 1-بوتين، 2-فلاديمير بوتين، 3-فلاديمير في بوتين، 4- فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، 5- انظر الخيارات السابقة.

يذكر أن نتائج هذا الاستطلاع تأتي بعد تمرير تشريع يسمح لبوتين بالبقاء في منصب رئيس روسيا حتى عام 2036.

وحتى الآن لا توجد معلومات حول ما حدث لـ 82٪ من الرجال و83٪ من النساء الذين لم يصوتوا لبوتين في الاستطلاع المذكور.

ومع ذلك، يُشار إلى أن 19٪ من الرجال وصف كل منهم نفسه بأنه الرجل الأكثر وسامة في روسيا، بينما قالت 18٪ من النساء إنه لا يوجد رجل وسيم واحد على وجه الأرض.

المصدر : صحف ومواقع أجنبية + مواقع التواصل

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