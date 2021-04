بعد تعافيها من السرطان.. لاعبة يابانية تحطّم التوقعات وتتأهل للأولمبياد (فيديو)

حطّمت نجمة السباحة اليابانية ريكاكو إيكي التوقعات وتأهلت لأولمبياد طوكيو هذا العام بعد أن تفوقت السبَّاحة -المتعافية من سرطان الدم (اللوكيميا)- في سباق 100 متر فراشة بالبطولة الوطنية، اليوم الأحد.

ورفعت إيكي، التي عادت للمنافسات قبل أقل من ثمانية أشهر، قبضة يدها وتلقت عناقا من منافستها المجاورة بعد أن سجلت 57.77 ثانية؛ لتتأهل للمنافسة في سباق التتابع المتنوع أربعة في 100 متر في الألعاب الصيفية.

وانخرطت في البكاء واحتاجت بعض الوقت قبل الخروج من الحوض وقالت “أنا سعيدة جدا الآن، لم أتصور مطلقا أنني سأفوز بسباق 100 متر”، مضيفة وقد بدا عليها التأثر “كنت أقل ثقة في التأهل للأولمبياد مقارنة بخمس سنوات سابقة، واعتقدت أن الفوز سيحدث فقط في المستقبل البعيد”.

وكانت إيكي مرشحة بقوة لنيل ميدالية في الأولمبياد قبل اكتشاف مرضها في 2019 لكنها قاتلت واستعادت لياقتها وعادت للمنافسات، في أغسطس/آب الماضي.

وأضافت أنها لا تخطط للظهور في أولمبياد طوكيو، وأن هدفها المشاركة في نسخة باريس 2024، قائلة “لم أكن أخطط للفوز حقا، وبغض النظر عن ترتيبي أنا سعيدة بوجودي هنا”.

وفازت إيكي بستة ألقاب في دورة الألعاب الآسيوية 2018 وقضت عشرة أشهر في مستشفى للعلاج قبل عودتها للمنافسات.

