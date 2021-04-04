البث الحي
الأخبار|اليابان

بعد تعافيها من السرطان.. لاعبة يابانية تحطّم التوقعات وتتأهل للأولمبياد (فيديو)

4/4/2021

حطّمت نجمة السباحة اليابانية ريكاكو إيكي التوقعات وتأهلت لأولمبياد طوكيو هذا العام بعد أن تفوقت السبَّاحة -المتعافية من سرطان الدم (اللوكيميا)- في سباق 100 متر فراشة بالبطولة الوطنية، اليوم الأحد.

ورفعت إيكي، التي عادت للمنافسات قبل أقل من ثمانية أشهر، قبضة يدها وتلقت عناقا من منافستها المجاورة بعد أن سجلت 57.77 ثانية؛ لتتأهل للمنافسة في سباق التتابع المتنوع أربعة في 100 متر في الألعاب الصيفية.

وانخرطت في البكاء واحتاجت بعض الوقت قبل الخروج من الحوض وقالت “أنا سعيدة جدا الآن، لم أتصور مطلقا أنني سأفوز بسباق 100 متر”، مضيفة وقد بدا عليها التأثر “كنت أقل ثقة في التأهل للأولمبياد مقارنة بخمس سنوات سابقة، واعتقدت أن الفوز سيحدث فقط في المستقبل البعيد”.

وكانت إيكي مرشحة بقوة لنيل ميدالية في الأولمبياد قبل اكتشاف مرضها في 2019 لكنها قاتلت واستعادت لياقتها وعادت للمنافسات، في أغسطس/آب الماضي.

وأضافت أنها لا تخطط للظهور في أولمبياد طوكيو، وأن هدفها المشاركة في نسخة باريس 2024، قائلة “لم أكن أخطط للفوز حقا، وبغض النظر عن ترتيبي أنا سعيدة بوجودي هنا”.

وفازت إيكي بستة ألقاب في دورة الألعاب الآسيوية 2018 وقضت عشرة أشهر في مستشفى للعلاج قبل عودتها للمنافسات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الشرطة الفرنسية تقود حملة واسعة لاعتقال نساء على خلفية إسلامية.. إليك التفاصيل

غالبية أبناء وبنات الجالية المسلمة في فرنسا يؤكدون استهداف حكومة الرئيس ماكرون للإسلام والمسلمين ( غيتي)

باحثون يرصدون خطورة أكبر للتوحد في سن البلوغ أكثر من الطفولة (فيديو)

مراهقة تحمل سمات التوحد مع والدتها (غيتي - أرشيفية)

تقرير: فيسبوك يخطط لتعزيز التعاون مع إسرائيل.. ما القصة؟

فيسبوك تخطط لفتح مركز لتصميم الرقائق الإلكترونية في تل أبيب (غيتي - أرشيفية)

إسرائيل تعتقل 230 طفلا فلسطينيا في 3 أشهر

سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 230 طفلا منذ بداية 2021 حتى نهاية الشهر الماضي (الجزيرة)
الأكثر قراءة

مصر.. كامل الوزير يعنّف مسؤولين ويهين مواطنة طلبت المساعدة (فيديو)

كامل الوزير يهين مواطنة طلبت المساعدة

تأكيد ثم نفي خلال دقائق.. المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية يناقض نفسه بشأن بيع مياه السد (فيديو)

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي (الأناضول)

“ليس لتوليد الكهرباء”.. خبير مياه مصري: هذا هو هدف إثيوبيا من بناء سد النهضة (فيديو)

“اتصلوا بجهات خارجية”.. الصفدي: الأمير حمزة وآخرون خططوا لزعزعة استقرار الأردن (فيديو)

الأمير حمزة بن الحسين, ولي العهد الأردني السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني (رويترز)