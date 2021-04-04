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الأردن.. اعتقال شخصيات بارزة والأمير حمزة بن الحسين يقول إنه قيد الإقامة الجبرية (فيديو)

الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني (رويترز)
الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني (رويترز)
4/4/2021-|آخر تحديث: 4/4/202112:14 PM (مكة المكرمة)

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أمس السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) مساء أمس السبت.

في المقابل نشر الأمير حمزة بن الحسين تسجيلًا مصورًا قال فيه إنه قيد الإقامة الجبرية في منزله وتم اعتقال حرسه الخاص، وأضاف أن قائد الجيش حذره من الخروج أو الاتصال بأي شخص.

وأكد أنه ليس سببًا “للخراب والدمار الذي مس المؤسسات”، وتابع “أنا لست جزءًا من أي مؤامرة أو تحالف وما يهمني هو مصلحة وطني”.

وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين بالقصر الملكي الأردني، أن تلك التطورات جاءت على خلفية مؤامرة معقدة وبعيدة المدى ضمت أحد أفراد العائلة المالكة وزعماء قبائل ومسؤولين بأجهزة أمنية.

وفي وقت سابق نفت (بترا) ما ذكرته الصحيفة الأمريكية بشأن احتجاز الأمير حمزة، وقالت الوكالة الرسمية إنه ليس موقوفا ولا يخضع لأي إجراءات تقييدية.

تضامن

أكدت جامعة الدول العربية تضامنها مع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية لصيانة أمن المملكة والحفاظ على استقرارها. كما شدد مجلس التعاون الخليجي على دعمه الإجراءات التي اتخذها الأردن لحفظ أمنه، وأيضًا أكد البرلمان العربي وقوفه التام إلى جانب الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني.

وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية وقطر والكويت ومصر ولبنان والبحرين والإمارات والمغرب والعراق دعمها الكامل لملك الأردن بعد إعلان الجيش الأردني عن حملة الاعتقالات التي جرت لأسباب أمنية، وفق بيانات رسمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الأردنية
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