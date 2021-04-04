“رابع رمضان خلف الأسوار”.. تفاعل لافت مع صرخة ابنة علا القرضاوي بشأن أمها (فيديو)

بثت آية حسام ابنة علا القرضاوي وحفيدة الشيخ يوسف القرضاوي مقطع فيديو أمس السبت عن ظروف احتجاز والدتها مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنها وذلك قبل يوم واحد من جلسة تجديد حبسها اليوم الأحد.

وتأتي جلسة المحاكمة المنتظرة تزامنا مع مرور 1400 يوم على اعتقال الأمن المصري لعلا القرضاوي تعرضت خلالها لظروف احتجاز قاسية كالحبس الانفرادي والمنع من الزيارة بحسب ما ذكرت ابنتها آية حسام.

وقالت آية وهي المتحدثة باسم (حملة الحرية لعلا وحسام) “1400 يوم مروا على اعتقال أمي دون أن نكلمها أو نراها أو نطمئن عليها، وإذا تم تجديد حبسها غدا فستقضي أمي رابع رمضان وهي وحيدة بالمعتقل”.

ابنة #علا_القرضاوي تطالب السلطات في #مصر بالإفراج عن والدتها بعدما أكملت 1400 يوما داخل محبسها@ajmhashtag pic.twitter.com/fNuk7GQwJd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2021

وأضافت “عندي اليوم مطلبان فقط: الأول هو أن يخلى سبيل أمي غدا وتعود لبيتها وتقضي رمضان معنا، والثاني أن ينشر هذا المقطع كل من يشاهده ويدعو لها بالحرية”.

وتفاعل المدونون على نطاق واسع مع مقطع الفيديو وغرد شقيق علا الشاعر عبد الرحمن يوسف معلقا “جلسة جديدة للسيدة علا القرضاوي غدا الأحد 4 أبريل (نيسان) 2021، 1400 يوم سجن بلا ذنب، رابع رمضان خلف الأسوار، دعواتكم جميعا بنهاية هذه المأساة”.

وكتب الصحفي أبو بكر خلاف “إن موكب الإفراج عن المعتقلين وخروجهم من السجون والمعتقلات أحياء ومسيرتهم في التحرير فوق عربات ترحيل مكشوفة مذهبة مطرزة سيشهده العالم ويكتبه التاريخ في سجل مصر”.

وغردت مها أبو ليل “1400 يوم حبس انفرادي بدون تهمة وبدون محاكمة! تضامنوا معها وفضلا انشروا على أوسع نطاق وكونوا صوتها”.

ودون الزهراني “مسؤولية الدفاع عن المعتقلين أمانة في أعناقنا، والدفاع عنهم واجب ديني ووطني وحقوقي وإنساني. لا تنسوا المعتقلين”.

١٤٠٠ يوم حبس انفرادي – بدون تهمة وبدون محاكمة!! تضامنوا معها وفضلاً شيروا الفيديو على أوسع نطاق وكونوا صوتها..#متضامن_مع_علا #الحرية_للمعتقلين pic.twitter.com/Z1I3MYF34m — مها أبوالليل☕️ (@MAboelliel) April 3, 2021

وكانت قد اعتقلت السلطات المصرية في 30 يونيو/حزيران 2017 علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، إثر اتهامهما بـ “الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ويُجدد حبسهما بشكل دوري منذ ذلك الحين.

وفي يوليو/تموز 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية، لتقرر النيابة حبسها في قضية جديدة بعدها بساعات فقط.

ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي- منها ألا يتجاوز العامين- قبل أن يصدر قرار رئاسي عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.