من المسافة صفر.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على فلسطيني جنوبي بيت لحم (فيديو)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة النار على شاب فلسطيني من مسافة صفر، وادعت أنه حاول الاعتداء على أحد جنودها قرب مستوطنة “إفرات” جنوبي بيت لحم.

وتداول ناشطون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها هيئة البث الإسرائيلي تُظهر إطلاق الرصاص الحي من أحد جنود الاحتلال على الفلسطيني من مسافة قريبة جدا.

#شاهد| فيديو من موقع إطلاق النار على فلسطيني زعم الاحتلال محاولته طعن مجند قرب مستوطنة "إفرات". pic.twitter.com/RGfXHZNmG6 — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) April 30, 2021

ونقلت وسائل إعلام محلية بأن الشاب قد أُصيب بجراح خطيرة تركزت على الرأس والصدر ومناطق متفرقة من جسده وقالت إن حالته حرجة وتم نقله للمستشفى ولم تتبين هويته حتى الآن.

متابعات صفا|قوات الاحتلال تعتقل شابين عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة بعد الاعتداء عليهما بوحشية. pic.twitter.com/E5kyeM0oBA — وكالة صفا (@SafaPs) April 29, 2021

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة بعد الاعتداء عليهما بوحشية.

لحظة إطلاق جندي "إسرائيلي" النار على فلسطيني عند مفترق إفرات قرب بيت لحم pic.twitter.com/sr76AL5azk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 30, 2021

منع المصلين من الوصول للأقصى

وقال فلسطينيون اليوم الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية منعتهم من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، بذريعة عدم الحصول على تصاريح خاصة.

واشترطت إسرائيل، حصول الراغبين بالصلاة في المسجد، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو ما حرم الآلاف من الوصول للمسجد.

الاحتلال يطلق النار صوب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عمليــة طعــن في مفرق مستوطنة "إفرات" قرب بيت لحم pic.twitter.com/745PBaH2ZA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 30, 2021

ولا تتوفر كميات كافية من اللقاحات في الضفة الغربية، حيث يقتصر التطعيم على أصحاب الأمراض المزمنة، ومن هم فوق سن الستين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. هتاف المصلين عقب أدائهم صلاة الفجر وخروجهم من باب حطة pic.twitter.com/PAs7eRhN8p — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 30, 2021

وشهدت الحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، المؤدية إلى المدينة المقدسة، حركة نشطة من الفلسطينيين، منذ ساعات الفجر؛ غير أن السلطات سمحت بدخول عدد محدود، بحسب مراسل الأناضول.