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من المسافة صفر.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على فلسطيني جنوبي بيت لحم (فيديو)

30/4/2021-|آخر تحديث: 30/4/202102:43 PM (مكة المكرمة)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة النار على شاب فلسطيني من مسافة صفر، وادعت أنه حاول الاعتداء على أحد جنودها قرب مستوطنة “إفرات” جنوبي بيت لحم.

وتداول ناشطون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها هيئة البث الإسرائيلي تُظهر إطلاق الرصاص الحي من أحد جنود الاحتلال على الفلسطيني من مسافة قريبة جدا.

ونقلت وسائل إعلام محلية بأن الشاب قد أُصيب بجراح خطيرة تركزت على الرأس والصدر ومناطق متفرقة من جسده وقالت إن حالته حرجة وتم نقله للمستشفى ولم تتبين هويته حتى الآن.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة بعد الاعتداء عليهما بوحشية.

منع المصلين من الوصول للأقصى

وقال فلسطينيون اليوم الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية منعتهم من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، بذريعة عدم الحصول على تصاريح خاصة.

واشترطت إسرائيل، حصول الراغبين بالصلاة في المسجد، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو ما حرم الآلاف من الوصول للمسجد.

ولا تتوفر كميات كافية من اللقاحات في الضفة الغربية، حيث يقتصر التطعيم على أصحاب الأمراض المزمنة، ومن هم فوق سن الستين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وشهدت الحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، المؤدية إلى المدينة المقدسة، حركة نشطة من الفلسطينيين، منذ ساعات الفجر؛ غير أن السلطات سمحت بدخول عدد محدود، بحسب مراسل الأناضول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية

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