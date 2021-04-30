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مقتل 5 بينهم شرطيان في إطلاق نار استمر أكثر من 12 ساعة في ولاية أمريكية (فيديو)

تعرض رجال الشرطة لكمين وأصيبوا بجروح قاتلة وهم يتجهون إلى الطابق السفلي من المنزل
تعرض رجال الشرطة لكمين وأصيبوا بجروح قاتلة وهم يتجهون إلى الطابق السفلي من المنزل
30/4/2021

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينهم شرطيان في ولاية نورث كارولينا، بعد أن انتهى فحص شخص لم يحضر إلى العمل بإطلاق النار ومواجهة استمرت 13 ساعة، بحسب ما ذكرت السلطات.

وقُتل 4 أشخاص في الولايات المتحدة بينهم شرطيان على يد مشتبه به- انتحر في وقت لاحق- تحصن في منزل لأكثر من 12 ساعة، بحسب ما أفاد الخميس مكتب شريف مقاطعة “واتوغا” في ولاية كارولاينا الشمالية.

وتعرض رجال الشرطة، لكمين وأصيبوا بجروح قاتلة وهم يتجهون إلى الطابق السفلي من المنزل، حسبما صرح شريف مقاطعة “واتوجا” لين هاغامان للصحفيين يوم الخميس.

وقال هاغمان إن مكتب العمدة أبلغ يوم الأحد الماضي بأن المشتبه به المجهول الذي قتل رجال الشرطة ووالدته وزوج والدته قبل انتحاره “قد يكون مشكلة”.

معركة استمرت ساعات

وأوضح مكتب الشريف في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس أنه أوفد فردي شرطة صباح الأربعاء إلى منزل في المقاطعة لم يذهب أصحابه إلى العمل ولا يردون على الهاتف.

وبعد ملاحظتهما وجود عدة سيارات، دخلا المنزل فجرى استهدافهما بطلقات رصاص، وتابع البيان أن المعتدي الذي “قتل شرطيين يشتبه في أنه قتل أيضا مدنيين في المنزل”.

وأرسلت إثر ذلك تعزيزات نجحت في إخراج أحد الشرطيين من المنزل ولكنّه لفظ أنفاسه في المستشفى، وفشلت في إجلاء العنصر الآخر الذي لقي حتفه في المكان.

وقال مكتب الشريف أن 3 أفراد أمن تعرضوا إلى إطلاق نار أثناء محاولتهم إخراج زميلهم من المنزل، وأصيب أحدهم بطلقات لكن معدات الوقاية حمته.

وواصل المهاجم إطلاق النار بشكل متقطع على قوات الأمن، وتطلب الأمر 13 ساعة للسيطرة على الوضع.

وأوضح البيان أن المعتدي الذي “قتل شرطيين يشتبه في أنه قتل أيضا مدنيين في المنزل” وقال شريف المنطقة في تصريح لتلفزيون محلي أن مطلق النار قُتل وأن الضحايا المدنيين هما والدته وزوجها.

وتنتشر الأسلحة النارية في الولايات المتحدة على نطاق واسع، ويقتل سنويا نحو 50 من رجال الشرطة أثناء عملهم.

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل

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