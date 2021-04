مقتل 5 بينهم شرطيان في إطلاق نار استمر أكثر من 12 ساعة في ولاية أمريكية (فيديو)

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينهم شرطيان في ولاية نورث كارولينا، بعد أن انتهى فحص شخص لم يحضر إلى العمل بإطلاق النار ومواجهة استمرت 13 ساعة، بحسب ما ذكرت السلطات.

وقُتل 4 أشخاص في الولايات المتحدة بينهم شرطيان على يد مشتبه به- انتحر في وقت لاحق- تحصن في منزل لأكثر من 12 ساعة، بحسب ما أفاد الخميس مكتب شريف مقاطعة “واتوغا” في ولاية كارولاينا الشمالية.

North Carolina shooting death toll rises to five as second sheriff's deputy dies after gunman opened fire during welfare check killing mother, stepfather, and two cops 'before turning the weapon on himself' https://t.co/XfPiVmR473

وتعرض رجال الشرطة، لكمين وأصيبوا بجروح قاتلة وهم يتجهون إلى الطابق السفلي من المنزل، حسبما صرح شريف مقاطعة “واتوجا” لين هاغامان للصحفيين يوم الخميس.

وقال هاغمان إن مكتب العمدة أبلغ يوم الأحد الماضي بأن المشتبه به المجهول الذي قتل رجال الشرطة ووالدته وزوج والدته قبل انتحاره “قد يكون مشكلة”.

وأوضح مكتب الشريف في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس أنه أوفد فردي شرطة صباح الأربعاء إلى منزل في المقاطعة لم يذهب أصحابه إلى العمل ولا يردون على الهاتف.

وبعد ملاحظتهما وجود عدة سيارات، دخلا المنزل فجرى استهدافهما بطلقات رصاص، وتابع البيان أن المعتدي الذي “قتل شرطيين يشتبه في أنه قتل أيضا مدنيين في المنزل”.

Four people, including two officers, were killed by a gunman in North Carolina. His family had called the Sheriff with concerns he “might try and do something” and said he had a “large cache of weapons.”

North Carolina doesn’t have a Red Flag law. #ncpol https://t.co/pgF0rA5I2H

— Shannon Watts (@shannonrwatts) April 30, 2021