متحدث وزارة الري المصرية يكشف للجزيرة مباشر أسباب فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم إن المحصلة العامة للمفاوضات حول أزمة سد النهضة تؤكد أن هناك رغبة واضحة لدى إثيوبيا للإضرار بدول المصب، مشيرا إلى أن القيادة السياسية الإثيوبية “ليس لديها إرادة سياسية” للتوصل إلى حل متفق عليه يلبي مصالح جميع الدول.

وأضاف غانم خلال مقابلة مع البرنامج الحواري “مباشر مع” على قناة الجزيرة مباشر، الخميس، أن الفتحتين اللتين اعتمدتهما إثيوبيا لتصريف مياه سد النهضة ستقلل المياه المنصرفة نحو دول المصب من 20 مليار متر مكعب إلى 3 مليارات متر مكعب؛ وهو ما يشكل خطرا واضحا على حصص دول المصب من مياه النيل الأزرق.

المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم يكشف لـ #الجزيرة_مباشر أسباب فشل مفاوضات #سد_النهضة pic.twitter.com/3Zh98pauKC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2021

وشدد غانم على أن القيادة السياسية في إثيوبيا رفضت الرقابة الدولية إلى جانب الوساطة الإفريقية، لأنها تضعها أمام مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي، مؤكدا في ذات السياق أن حالة التقدم الوحيدة كانت خلال المفاوضات التي شهدتها واشنطن برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وأضاف قائلا “إن مصر قدمت خلال المحطات التفاوضية السابقة 15 سيناريو يحفظ لإثيوبيا مصالحها الاستراتيجية المرتبطة بتوليد الطاقة الكهربائية، لكنها ظلت مصرة على تمرير المغالطات من خلال التركيز على الحصص في حين أن الخطر الذي يتهدد دول المصب مرتبط بالتعبئة الثانية للسد”.

وكانت الخارجية الاثيوبية قد أكدت في بيان، الخميس، أنه “على المجتمع الدولي أن يفهم أن جميع مخاوف السودان بشأن سد النهضة قد تمت معالجتها بشكل مناسب، في حين أن استمرار مصر في مطالبها غير العقلانية في مياه النيل، تحيل على اتفاقيات ومطالب تعود للمرحلة الاستعمارية”.

وشدد المتحدث باسم وزارة الري المصرية على أن اتفاق المبادئ الموقع بين إثيوبيا ومصر والسودان “لم يتحدث عن حصة كل دولة على حدة، ولكنه تحدث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث بشأن تعبئة السد”.

المتحدث باسم وزارة الري المصرية للجزيرة مباشر: اتفاق المبادئ لم يتحدث عن حصص بل عن ضرورة التوصل لاتفاق نهائي بشأن تعبئة #سد_النهضة pic.twitter.com/sDni9M5lWV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2021

وأضاف رغم أن “القانون الدولي يعتبر أن الاتفاقيات تتوارث، فقد وقعنا على اتفاق المبادئ من أجل التوصل إلى حل جماعي، لكن إثيوبيا أصرت على سياسة التعنت”.

وقال إن “تصريحات إثيوبيا بشأن مراعاة مطالب السودان منافية للواقع، وأنها حينما تقدم نفسها للمجتمع الدولي على أنها دولة متعاونة فإنها في الواقع لا تقدم أي شيء”.

وبشأن التصريحات المصرية بأن “مياه النيل خط أحمر وأن مصر لن تتنازل عن قطرة واحدة من مياهها” وإمكانية التوجه للحل العسكري لتسوية ملف سد النهضة، قال المسؤول المصري “نحن لسنا دعاة حرب، ونريد حل ملف سد النهضة عبر التفاوض والوصول إلى اتفاق، لكن يبدو أن القيادة السياسية الإثيوبية مصرة على التجاهل”.

وأضاف أن مصر مستعدة للتعاون من أجل التوصل لحل قانوني ملزم للدول الثلاثة.

وقال محمد غانم “إن مصر تعاني من شح مائي ولا تعرف رفاهية مائية. ولذلك هي متمسكة بحصتها المائية من النهر حسب مقررات القانون الدولي”.