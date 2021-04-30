ما حكم أرباح يوتيوب وما يتضمنه من إعلانات غير لائقة؟ الشيخ الددو يجيب (فيديو)

قال الشيخ العلامة محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا إن أصحاب القنوات والصفحات على مواقع التواصل غير مسؤولين عما يتم عرضه من الإعلانات التي قد تظهر خلال الفيديو الأصلي الذي يقدمونه على تلك المواقع.

وأضاف في لقاء مع الجزيرة مباشر قال إن أصحاب القنوات أو صناع المحتوى غير قادرين على منع تلك الإعلانات لأنها تأتي من الشركات وبالتالي يمكن للمرء الحصول على الأرباح التي تدفعها تلك المواقع لأصحاب القنوات والصفحات على أن يقوم الشخص بالتصدق بجزء من تلك الأرباح.