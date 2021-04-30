ما حكم أرباح يوتيوب وما يتضمنه من إعلانات غير لائقة؟ الشيخ الددو يجيب (فيديو)

ورد تساؤل للجزيرة مباشر عبر منصات التواصل عن حقيقة إبليس والجن ولماذا فر إبليس هاربا عندما رأى جبريل والملائكة في غزوة بدر كما جاء في سورة الأنفال.
قال الشيخ العلامة محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا إن أصحاب القنوات والصفحات على مواقع التواصل غير مسؤولين عما يتم عرضه من الإعلانات التي قد تظهر خلال الفيديو الأصلي الذي يقدمونه على تلك المواقع.
وأضاف في لقاء مع الجزيرة مباشر قال إن أصحاب القنوات أو صناع المحتوى غير قادرين على منع تلك الإعلانات لأنها تأتي من الشركات وبالتالي يمكن للمرء الحصول على الأرباح التي تدفعها تلك المواقع لأصحاب القنوات والصفحات على أن يقوم الشخص بالتصدق بجزء من تلك الأرباح.
حكم أرباح اليوتيوب وما يتضمنه من إعلانات غير لائقة.. رأي الشيخ العلامة محمد الحسن الددو؟
أيام_الله pic.twitter.com/HCZWV80IVZ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 30, 2021