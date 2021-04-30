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ما حكم أرباح يوتيوب وما يتضمنه من إعلانات غير لائقة؟ الشيخ الددو يجيب (فيديو)

الشيخ العلامة محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا (الجزيرة مباشر)
الشيخ العلامة محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا (الجزيرة مباشر)
30/4/2021

قال الشيخ العلامة محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا إن أصحاب القنوات والصفحات على مواقع التواصل غير مسؤولين عما يتم عرضه من الإعلانات التي قد تظهر خلال الفيديو الأصلي الذي يقدمونه على تلك المواقع.

وأضاف في لقاء مع الجزيرة مباشر قال إن أصحاب القنوات أو صناع المحتوى غير قادرين على منع تلك الإعلانات لأنها تأتي من الشركات وبالتالي يمكن للمرء الحصول على الأرباح التي تدفعها تلك المواقع لأصحاب القنوات والصفحات على أن يقوم الشخص بالتصدق بجزء من تلك الأرباح.

المصدر : الجزيرة مباشر

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