قيادي في حماس: قرار عباس بتأجيل الانتخابات “انقلاب” على التوافق الوطني (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الدكتور إسماعيل رضوان إن قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات الفلسطينية يمثل “انقلاب” على التوافقات الوطنية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، أن الخلاف بين حماس وبين عباس أنها لا ترهن إجراء الانتخابات بموافقة الاحتلال، بينما عباس يريد موافقة الاحتلال أولا على إجرائها في القدس، والاحتلال بالطبع لن يعطيه هذه الموافقة.

وتابع: “وافقنا على البدء في تنظيم الانتخابات الفلسطينية تلبية لطلب حركة فتح ورغبة منا في التخلص من تبعات الانقسام”، مشيرا أن الكل كان يعلم أن الاحتلال قد لا يسمح بإجراء الانتخابات داخل القدس ولكن كان هناك اتفاق أن نفرض الانتخابات فرضا داخل القدس المحتلة.

واستطرد: “المستفيد الوحيد من قرار تأجيل الانتخابات أو إلغاءها هو الاحتلال الصهيوني”، مؤكدا أن هذه الانتخابات “يتوق إليها الشعب الفلسطيني وانتظر أكثر من 15 عاما لتنظيمها”.

وقال القيادي في حماس: “نحن نظرنا لهذه الانتخابات كبوابة لإنهاء الانقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني ومواجهة صفقة القرن والمخاطر التي تواجه القدس والمسجد الأقصى وضم الأراضي وحصار غزة”.

وأكد أنه ما زال هناك متسع من الوقت لإجراء الانتخابات وفرضها على الاحتلال في القدس وانتزاع حق الشعب الفلسطيني في تنظيم الانتخابات.

وأمس الخميس، قرر الرئيس عباس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة أهل مدينة القدس المحتلة.

وقال عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القرار جاء “بعد فشل كافة الجهود الدولية بإقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات”.

وأوضح أن فلسطين لن تجري الانتخابات دون مشاركة مدينة القدس المحتلة.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.