متاح على الانترنت منذ 15 عاما.. رقم هاتف جونسون يثير المخاوف والجدل

تسبب الكشف عن أن رقم الهاتف المحمول الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متاح على الإنترنت منذ 15 عاما في إثارة مخاوف بشأن الأمن القومي البريطاني وأضاف المزيد من الضغوط على جونسون الذي يخضع لتحقيقات أخرى.

وكشفت تقارير إعلامية أن جونسون كان لا يزال يستخدم رقما هاتفيا ظهر في بيان إعلامي عام 2006 عندما كان في نائبا معارضا في البرلمان.

وعندما تم الاتصال بالرقم، اليوم الجمعة، كان مغلقا وجاء رد تلقائي يطلب “إعادة المحاولة لاحقا أو بعث رسالة نصية”.

وقالت تقارير لوسائل إعلام بريطانية إنه سبق أن طلب كبير الموظفين في رئاسة الحكومة البريطانية من جونسون تغيير رقمه الشخصي بعد أن شاركه مع سياسيين ورجال أعمال كبار وقادة أجانب.

ولم يصدر نفِي أو تعليق عن مكتب جونسون بشأن هذه التقارير.

ويحصل الوزراء في بريطانيا على هاتف محمول للاستخدام الرسمي، كما تقدم لهم أجهزة المخابرات والأمن شرحا عن كيفية حماية اتصالاتهم.

وقال مستشار الأمن القومي السابق بيتر ريكتس لشبكة “بي بي سي” إن بإمكان الدول المعادية والعصابات الإجرامية الوصول إلى تفاصيل اتصالات جونسون.

وأشار إلى أن تغيير الشخصيات القيادية لرقم هاتفها “خطوة احترازية أمنية أساسية في هذه الأيام”.

وذكرت ريتشل هوبكنز النائبة عن حزب العمال المعارض أنها أثارت هذه القضية خلال جلسة استماع برلمانية قبل أيام وحذرت مما يمكن أن تتسبب فيه من أخطار ومشاكل.

لكن فكتوريا أتكينز وزيرة الدولة في وزارة الداخلية قالت إن رئيس الوزراء “يعرف أكثر من أي شخص آخر مسؤولياته عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي”.

وأضافت في تصريحات إذاعية انها تعتقد أن سكان المملكة المتحدة عموما “غير مهتمين” بهذه القضية.

ويأتي الكشف عن الأمر بعد أيام من فتح تحقيق في أعمال تجديد الشقة التي يشغلها بوريس جونسون وقبل أيام من الانتخابات المحلية الأسبوع المقبل.