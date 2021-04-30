البث الحي
الأخبار|بريطانيا

متاح على الانترنت منذ 15 عاما.. رقم هاتف جونسون يثير المخاوف والجدل

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (الفرنسية)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (الفرنسية)
30/4/2021-|آخر تحديث: 30/4/202108:12 PM (مكة المكرمة)

تسبب الكشف عن أن رقم الهاتف المحمول الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متاح على الإنترنت منذ 15 عاما في إثارة مخاوف بشأن الأمن القومي البريطاني وأضاف المزيد من الضغوط على جونسون الذي يخضع لتحقيقات أخرى.

وكشفت تقارير إعلامية أن جونسون كان لا يزال يستخدم رقما هاتفيا ظهر في بيان إعلامي عام 2006 عندما كان في نائبا معارضا في البرلمان.

وعندما تم الاتصال بالرقم، اليوم الجمعة، كان مغلقا وجاء رد تلقائي يطلب “إعادة المحاولة لاحقا أو بعث رسالة نصية”.

وقالت تقارير لوسائل إعلام بريطانية إنه سبق أن طلب كبير الموظفين في رئاسة الحكومة البريطانية من جونسون تغيير رقمه الشخصي بعد أن شاركه مع سياسيين ورجال أعمال كبار وقادة أجانب.

ولم يصدر نفِي أو تعليق عن مكتب جونسون بشأن هذه التقارير.

ويحصل الوزراء في بريطانيا على هاتف محمول للاستخدام الرسمي، كما تقدم لهم أجهزة المخابرات والأمن شرحا عن كيفية حماية اتصالاتهم.

وقال مستشار الأمن القومي السابق بيتر ريكتس لشبكة “بي بي سي” إن بإمكان الدول المعادية والعصابات الإجرامية الوصول إلى تفاصيل اتصالات جونسون.

وأشار إلى أن تغيير الشخصيات القيادية لرقم هاتفها “خطوة احترازية أمنية أساسية في هذه الأيام”.

وذكرت ريتشل هوبكنز النائبة عن حزب العمال المعارض أنها أثارت هذه القضية خلال جلسة استماع برلمانية قبل أيام وحذرت مما يمكن أن تتسبب فيه من أخطار ومشاكل.

لكن فكتوريا أتكينز وزيرة الدولة في وزارة الداخلية قالت إن رئيس الوزراء “يعرف أكثر من أي شخص آخر مسؤولياته عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي”.

وأضافت في تصريحات إذاعية انها تعتقد أن سكان المملكة المتحدة عموما “غير مهتمين” بهذه القضية.

ويأتي الكشف عن الأمر بعد أيام من فتح تحقيق في أعمال تجديد الشقة التي يشغلها بوريس جونسون وقبل أيام من الانتخابات المحلية الأسبوع المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

“لماذا لا تمشط شعرك؟”.. مراسل يباغت رئيس وزراء بريطانيا فكيف جاء رده؟ (فيديو)

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لأحد أكثر الأسئلة غرابة حينما باغته أحد المراسلين بالقول “أنقل لك سؤالًا من أمي.. لماذا لا تمشط شعرك عند مخاطبتك للأمة وحتى عند تمثيلك للبلاد في الخارج؟”.

26/12/2020
المزيد من الأخبار

نائب تركي معارض يشكو الحكومة إلى الله لمنعها بيع الخمور خلال إغلاق كورونا (فيديو)

صورة توضيحية تُظهر حسابًا محظورًا لعلامة تجارية للمشروبات الكحولية في أنقرة بتركيا (غيتي)

ما حكم أرباح يوتيوب وما يتضمنه من إعلانات غير لائقة؟ الشيخ الددو يجيب (فيديو)

الشيخ العلامة محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا (الجزيرة مباشر)

سفير مصر في واشنطن يكتب عن الدور الأمريكي في أزمة سد النهضة.. ماذا قال؟

استمرار الخلاف بين إثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة ثانية حول التعبئة الثانية لسد النهضة

بالبحث على الإنترنت.. كندي يبنى غواصة في مرآب منزله!

تستطيع الغواصة أن تصل إلى عمق 400 قدم وتحمل ما يكفي من الأكسجين لتنفس شخص واحد لمدة 72 ساعة (يوتيوب)
الأكثر قراءة

رهبان مصريون يعتصمون في “دير السلطان” احتجاجا على رفع العلم الإثيوبي (فيديو)

دير السلطان بالقدس المحتلة (غيتي أرشيف)

بعد سحلها وكسر ذراعها.. ضابطان يقيدان مسنة داخل زنزانة ويسخران منها (فيديو)

اعتقال وحشي لامرأة مسنة مصابة بالخرف في الولايات المتحدة (مواقع التواصل)

شاهد: اللحظات الأولى لحادث مقتل عشرات الإسرائيليين أثناء احتفال يهودي.. ونتنياهو يعلن الحداد

وصف رئيس الوزراء بنيامين نتkياهو ما حصل بالكارثة الكبرى (رويترز)

أحد محاربي أكتوبر.. عبدالرحيم جبريل الشيخ الثمانيني الذي أُعدم في نهار رمضان (فيديو)

عبد الرحيم جبريل أحد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم (مواقع التواصل)