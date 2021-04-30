“حقنة” من الشوكولاتة مواكبة لحملة التطعيم في بلجيكا (صور)

“رمز للأمل” هكذا وصفت مالكة شركة بلجيكية لصنع الشوكولاتة منتجها الجديد وهو عبارة عن قوالب من الشوكولاتة على شكل “حقنة”.

ووضعت الشركة العام الماضي كمامات بيضاء على حلوى في هيئة أرانب مواكبة لتفشي وباء فيروس كورونا ومطالبة الجمهور بوضع الكمامة.

والآن ومع تكثيف بلجيكا لحملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا، قررت الشركة صنع لقاح “الشوكولاتة”، كما تقول مالكة الشركة.

وتقوم الشركة بالترويج للفوائد الصحية الطبيعية للشوكولاتة “كلقاح” وفقا لرؤيتها الخاصة.

وقالت مالكة الشركة جينيفييف تريبانت إن “لقاح الشوكولاتة مضاد للاكتئاب ويحوي عنصر المغنيسيوم. كما أن لها مزايا كثيرة، كما هو معروف”.

(رويترز)