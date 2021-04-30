شقيق الصحفي علاء الريماوي: هذا ما يتعرض له أخي في سجون الاحتلال (فيديو)

أكد يحيى الريماوي شقيق الصحفي الفلسطيني المعتقل علاء الريماوي أن شقيقه معزول في زنزانة انفرادية في سجن عوفر الإسرائيلي السيئ السمعة، وذلك بعد إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله وحتى الآن.

وقال إن هذه ليست المرة الأولى لاعتقال علاء إداريا بسبب عمله صحفيا، ودائما كان يشرع علاء في إضراب مفتوح عن الطعام منذ اللحظة الأولى لاعتقاله.

وأوضح أن ما يختلف هذه المرة هو طبيعة الانتهاكات التي تعرض لها الريماوي داخل السجن، إذ تعرض للمنع من شرب المياه لمدة 24 ساعة وللمنع من النوم أيضا، الأمر الذي انعكس على صحته بشكل كبير في ظل إضرابه عن الطعام فأصبح يتقيأ دما مما استدعي نقله إلى المستشفى.

شقيق الصحفي علاء #الريماوي: هذا ما يتعرض له أخي في سجون الاحتلال#فلسطين pic.twitter.com/pjeU65pUNf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2021

ولفت شقيق الصحفي الفلسطيني أيضا إلى تعرضه لمحاولات تضليل حول حقيقة موقفه، وأكد أن كل من كان يتواصل مع مركز عطسيون الذي نقل إليه الريماوي بعد اعتقاله كان يقال له إنه غير مضرب عن الطعام ويعيش بصورة طبيعية.

وحول طبيعة الاتهامات الموجهة لعلاء الريماوي قال إنها اتهامات تتعلق بعمله مراسلا صحفيا للجزيرة مباشر وغيرها من وسائل الإعلام وباعتباره شخصية صحفية مؤثرة على الشارع الفلسطيني.

وأضاف “علاء الريماوي معروف بتغطيته الواسعة على مستوى الضفة الغربية، وغطى في الأغوار الفلسطينية وسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية ومعاناة الفلسطينيين هناك، كما غطى في القدس الشريف وتحدث مبكرا عن التغول الصهيوني والاستيطاني على القدس، وكذلك عن موضوع الثروات الطبيعية الفلسطينية ومحاولات سرقة الغاز وغيرها، وهذا هو سبب اعتقاله”.

وقال أحمد الناعوق مسؤول المناصرة والتواصل بالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المرصد تابع اعتقال علاء الريماوي منذ بدايته من كثب، ولاحظ ووثق العديد من الانتهاكات التي مورست ضده.

وأضاف “بدأت الانتهاكات منذ لحظة اعتقال الريماوي إذ قام 12 جنديا إسرائيليا مدججين بالسلاح باقتحام بيته في الساعة 2 فجرا ثم حققوا معه على خلفية عمله الصحفي بغرفه نومه، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية”.

وتابع “بعدها تم التحقيق معه لأربعة أيام متواصلة في أحد مراكز التحقيق على أساس عمله الصحفي، وهذا لا يمكن أن يكون أساسا لاعتقال أو تحقيق”.

وأردف “نحن بالمرصد الأورومتوسطي بحثنا عن آخر آعماله وتوثيقاته ولم نلحظ أي مخالفة أو جريمة يمكن أن يساءل بشأنها، كما أن اعتقاله الإداري غير قانوني إذ لم يتم توجيه أي تهم له سوى كونه صحفيا مؤثرا”.

وختم بالقول “علاء الريماوي ليس الأول ولن يكون الأخير ضمن العديد من الصحفيين وغيرهم ممن اعتقلوا تعسفيا وحرموا من أبسط حقوقهم، ونحن كمؤسسات حقوقية نسعى دائما للضغط على المجتمع الدولي بأن يقوم بدوره بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد الصحفيين وغيرهم”.