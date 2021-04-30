البث الحي
الأخبار|فلسطين

رهبان مصريون يعتصمون في “دير السلطان” احتجاجا على رفع العلم الإثيوبي (فيديو)

دير السلطان بالقدس المحتلة (غيتي أرشيف)
دير السلطان بالقدس المحتلة (غيتي أرشيف)
30/4/2021

اعتصم الرهبان المصريون بدير السلطان في القدس المحتلة احتجاجا على قيام رهبان إثيوبيون بنصب خيمة ورفع العلم الإثيوبي عليها داخل الدير المتنازع عليه بين الكنيستين المصرية والإثيوبية.

ونشرت صفحة كنيسة القيامة على الفيسبوك مقاطع تظهر مشادات كلامية بين الرهبان المصريين والإثيوبيين، وظهر الأنبا أنطونيوس مطران القدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بصحبة الرهبان المصريين يعلنون احتجاجاهم على الاستفزازات الإثيوبية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات للأنبا تواضروس أن الكنيسة تحاول حل الأمور بهدوء وبطرق قانونية، مشيرا إلى وجود 17 وثيقة تؤكد امتلاك الكنيسة المصرية للدير.

وأوضح أنهم قبلوا الوساطة من أجل حل الأمور، وقال “الدير تحت الاحتلال والمباني الأثرية في فلسطين لها قوانين خاصة، والمحكمة أصدرت قرارا، ولكن الحكومة بيدها تنفيذه أو لا، ويبدو أن هناك خلفية سياسية وراء عدم عودة الدير للسيادة المصرية”.

دير السلطان

هو دير أثرى يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، متنازع عليه بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، بالرغم من صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، عام 1972 بعودة ملكية الدير بالكامل للكنيسة القبطية، إلا أن الأزمة مازالت قائمة وتتجدد سنويا.

وتبلغ مساحة دير السلطان حوالي 1800 متر مربع، وترجع تسميته دير السلطان إلى صلاح الدين الأيوبي، والذي أهداه للكنيسة القبطية.

وعقب حرب يونيو 1967 طردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرهبان المصريين من الدير، وسلمته إلى الرهبان الإثيوبيين.

وفي عام 2018 نظم مطران القدس والشرق الأدنى، الأنبا أنطونيوس، والرهبان المصريين، وقفة احتجاجية اعتراضا على ترميم الدير دون علم الكنيسة المصرية.

لكن قوات الاحتلال فضت الاحتجاج واعتقلت أحد رهبان الدير بعد الاعتداء عليه وعلى زملائه بالضرب، على خلفية تنظيمهم الوقفة الاحتجاجية.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

ماريا كلارا.. ابنة راهبة سابقة اختارت الإسلام والدعوة إليه في القدس والأمريكيتين (فيديو)

نشأت ماريا كلارا في أمريكا الجنوبية، من أب فلسطيني مسلم وأم من باراغواي. كانت والدتها راهبة لمدة 17 عاما قبل أن تتزوج من والدها، ولذلك كانت تعلمها وشقيقها مبادئ الدين المسيحي في صغرهما.

19/4/2021
المزيد من الأخبار

بالبحث على الإنترنت.. كندي يبنى غواصة في مرآب منزله!

تستطيع الغواصة أن تصل إلى عمق 400 قدم وتحمل ما يكفي من الأكسجين لتنفس شخص واحد لمدة 72 ساعة (يوتيوب)

شقيق الصحفي علاء الريماوي: هذا ما يتعرض له أخي في سجون الاحتلال (فيديو)

الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي (مواقع التواصل)

9 عادات حياتية وغذائية سيئة ينبغي تجنبها في رمضان.. ماهي؟

الإفراط في تناول الحلويات الثقيلة على المعدة التي تحوي كميات كبيرة من السكر من أبرز العادات الغذائية السيئة في رمضان (رويترز)

مقتل 5 بينهم شرطيان في إطلاق نار استمر أكثر من 12 ساعة في ولاية أمريكية (فيديو)

تعرض رجال الشرطة لكمين وأصيبوا بجروح قاتلة وهم يتجهون إلى الطابق السفلي من المنزل
الأكثر قراءة

شاهد: اللحظات الأولى لحادث مقتل عشرات الإسرائيليين أثناء احتفال يهودي.. ونتنياهو يعلن الحداد

وصف رئيس الوزراء بنيامين نتkياهو ما حصل بالكارثة الكبرى (رويترز)

هل إبليس أبو الجن؟ وهل يمكن رؤية الجن على حقيقتهم؟ (فيديو)

الشيخ العلامة محمد حسن الددو يجيب عن تساؤل بشأن الجن وحقيقتهم (الجزيرة مباشر)

من المسافة صفر.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على فلسطيني جنوبي بيت لحم (فيديو)

متحدث وزارة الري المصرية يكشف للجزيرة مباشر أسباب فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري المصرية (الجزيرة مباشر)