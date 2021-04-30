البث الحي
الأخبار|تركيا

نائب تركي معارض يشكو الحكومة إلى الله لمنعها بيع الخمور خلال إغلاق كورونا (فيديو)

صورة توضيحية تُظهر حسابًا محظورًا لعلامة تجارية للمشروبات الكحولية في أنقرة بتركيا (غيتي)
صورة توضيحية تُظهر حسابًا محظورًا لعلامة تجارية للمشروبات الكحولية في أنقرة بتركيا (غيتي)
30/4/2021-|آخر تحديث: 30/4/202109:12 PM (مكة المكرمة)

أثار قرار الحكومة التركية حظر مبيعات المشروبات الكحولية خلال فترة عزل عام لمكافحة كوفيد-19 بدأت، أمس الخميس، وتستمر 17 يوما حنق بعض العلمانيين الذين يرون هذا مؤشرا جديدا على فرض الرئيس رجب طيب أردوغان طابعا دينيا على نمط حياة المجتمع بأسره.

وانتقد النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض،ولي أغبابا، قرار الحكومة بمنع بيع المشروبات الكحولية خلال الحظر قائلا ” أشكو من قام بهذا الحظر إلى الله”.
وقال خلال كلمة له في البرلمان التركي إن هذا التوجه “أيديولوجي بالكامل.. ونحن نشكو ذلك إلى الله”.

وأعلن أردوغان، الإثنين الماضي، فرض العزل العام وقال إن المدارس ومعظم المتاجر ستغلق أبوابها بينما سيكون على الناس البقاء في المنازل معظم الوقت للحد من الزيادة في الإصابات والوفيات.

وأعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الثلاثاء الماضي، حذر مبيعات المشروبات الكحولية، حتى 17 مايو/ أيار، مما دفع العلمانيين إلى تخزين المشروبات قبل بدء سريان الإجراءات في وقت متأخر أمس الخميس.

وقالت الحكومة إن الحظر يهدف لتجنب احتكار متاجر السوبر ماركت التي ستظل مفتوحة لمبيعات الكحوليات مما يضر المتاجر الأصغر التي ستكون مضطرة للإغلاق.

لكن هذا التفسير لم يقنع جميع الأتراك حيث يقول بعضهم إن الحظر ليس له علاقة بمكافحة الجائحة وأشاروا إلى أن صلاة الجماعة في المساجد مستثناة من إجراءات العزل العام.

صورة توضيحية تُظهر حسابًا محظورًا لعلامة تجارية للمشروبات الكحولية في أنقرة بتركيا (غيتي)

ونفى وزير الداخلية سليمان صويلو في مقابلة بثها التلفزيون، الأربعاء الماضي، فكرة أن تكون الحكومة تفرض قيودا على المواطنين بتطبيق حظر على مبيعات الكحوليات، وأشار إلى إجراءات أخرى مرتبطة بمكافحة الجائحة مثل قيود السفر.

ومنذ إعلان الحظر اصطف الناس في طوابير خارج متاجر الخمور بينما فرغت أرفف عبوات البيرة والنبيذ في بعض محلات السوبر ماركت.

وواصلت متاجر التجزئة التركية بيع المشروبات الكحولية، اليوم الجمعة، متحدية قواعد الإغلاق التي فرضتها الحكومة التركية لمواجهة جائحة كورونا حيث طالبت الحكومة بتقديم توضيح رسمي لقانونية هذا الحظر.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن سلاسل متاجر التجزئة ومتاجر المشروبات الكحولية في مدينتي اسطنبول وأنقرة واصلت بيع هذه المشروبات في أول أيام تطبيق الحظر المقرر استمراره، حتى 17 أيار/مايو الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

ما حكم أرباح يوتيوب وما يتضمنه من إعلانات غير لائقة؟ الشيخ الددو يجيب (فيديو)

الشيخ العلامة محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا (الجزيرة مباشر)

متاح على الانترنت منذ 15 عاما.. رقم هاتف جونسون يثير المخاوف والجدل

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (الفرنسية)

سفير مصر في واشنطن يكتب عن الدور الأمريكي في أزمة سد النهضة.. ماذا قال؟

استمرار الخلاف بين إثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة ثانية حول التعبئة الثانية لسد النهضة

بالبحث على الإنترنت.. كندي يبنى غواصة في مرآب منزله!

تستطيع الغواصة أن تصل إلى عمق 400 قدم وتحمل ما يكفي من الأكسجين لتنفس شخص واحد لمدة 72 ساعة (يوتيوب)
الأكثر قراءة

رهبان مصريون يعتصمون في “دير السلطان” احتجاجا على رفع العلم الإثيوبي (فيديو)

دير السلطان بالقدس المحتلة (غيتي أرشيف)

بعد سحلها وكسر ذراعها.. ضابطان يقيدان مسنة داخل زنزانة ويسخران منها (فيديو)

اعتقال وحشي لامرأة مسنة مصابة بالخرف في الولايات المتحدة (مواقع التواصل)

شاهد: اللحظات الأولى لحادث مقتل عشرات الإسرائيليين أثناء احتفال يهودي.. ونتنياهو يعلن الحداد

وصف رئيس الوزراء بنيامين نتkياهو ما حصل بالكارثة الكبرى (رويترز)

أحد محاربي أكتوبر.. عبدالرحيم جبريل الشيخ الثمانيني الذي أُعدم في نهار رمضان (فيديو)

عبد الرحيم جبريل أحد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم (مواقع التواصل)