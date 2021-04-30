بالبحث على الإنترنت.. كندي يبنى غواصة في مرآب منزله!

بينما قضى الكثيرون أوقاتهم أثناء انتشار جائحة كورونا في ممارسة العديد من الأنشطة لتمضية الوقت مثل تحضير الخبز والكعك بالمنزل أو الشراء واللعب عبر الإنترنت وغيرها، قضى كندي وقته بشكل مختلف، إذ بنى غواصة في مرآب منزله.

فقد قام هانك برونك من مقاطعة كولومبيا البريطانية بغرب كندا ببناء أساسيات غواصة مستخدما بقايا مشروع سابق كان قد بدأه قبل 8 سنوات.

يقول “أمضيت الصيف في بنائها وتحديثها إلى أن أصبحت الآن غواصة صغيرة لطيفة تعمل بشكل جيد”.

تستطيع هذه الغواصة أن تصل إلى عمق 400 قدم، كما أنها تحمل ما يكفي من الأكسجين لتنفس شخص واحد لمدة 72 ساعة، ويتم دفعها بواسطة بطاريات عربات الغولف، مع بطارية منفصلة للأضواء، ويمكنها الإبحار لمدة تصل من 4 إلى 5 ساعات متواصلة.

وقد نجح برونك في الغوص بها إلى قاع بحيرة بريمير في كولومبيا البريطانية، ويقول “يمكنك رؤية كل ما يحدث حولك بشكل رائع لأنها تحتوي على أسطوانة أكريليك مثبتة ببرج مخروطي”.

والغواصة لديها نظام للهروب في حال تعثرت في شيء ما وعلقت في قاع البحيرة، بحسب برونك.

وبرونك، الذي يمتلك ويدير مشروعًا لنقل أثاث المنازل، لم ينه دراسته الثانوية، كما أنه لم لم يحظ بأي تدريب مسبق ولم تكن لديه أي خلفية هندسية عندما شرع في المشروع. ويقول “كان الأمر صعبًا، ولكن مع وجود الإنترنت، أصبح بإمكاني بناء غواصات حقًا، لأن العالم أصبح مفتوحا على مصراعيه، أنا فقط بحثت عن كل شيء”.