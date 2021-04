الجثث تتراكم والمستشفيات مزدحمة.. وفيات قياسية بفيروس كورونا في الهند وقلق في أفريقيا

قال مسؤول محلي في كالكوتا بالهند لفرانس برس، إنّ “نتيجة كلّ شخص من بين اثنين أجريا فحص الإصابة السريع في المدينة وضواحيها، كانت إيجابية”.

وأضاف أن “الأسرّة تنفد في المستشفيات، والجثث تتراكم في المحارق”.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن الهند سجلت زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت 386 ألف و452 اليوم الجمعة في الوقت الذي قفز فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 3498 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتعاني المستشفيات المكتظة من نفاد الأسرّة والأدوية والأكسجين، بينما بدأ وصول المساعدات الدولية، مع استقبال نيودلهي الخميس أول طائرة عسكرية أمريكية محملة بمساعدات الطوارئ.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أنها اكتشفت أول حالات إصابة بسلالة “بي.617.1” من فيروس كورونا المستجد الموجودة حاليا في الهند.

وقالت الوزارة في بيان لها في ساعة متأخرة من مساء الخميس إنه تم تأكيد الإصابة الأولى لامرأة سافرت إلى الهند وتعيش في جنوب غربي فرنسا يوم الخميس، مشيرة إلى أن شخصين آخرين سافرا إلى الهند أصيبا بما يسمى بالسلالة الهندية في جنوب شرقي فرنسا.

وتفاقمت مؤشرات تفشي وباء كورونا في الهند، بينما في أوربا أعلنت فرنسا جدولها الزمني لرفع القيود المفروضة لمكافحة انتقال العدوى، بدءاً من منتصف مايو/ أيار رغم الوضع الصحي الهش.

يأتي ذلك بينما حذرت منظمة الصحة العالمية أوربا أمس الخميس من تخفيف القيود، وقالت إنّ “الوضع في الهند يمكن أن يحدث في أي مكان آخر”.

ورجّحت المنظمة ان تكون المتحوّرة الهندية لفيروس كورونا سبباً للأزمة الصحية القائمة في البلاد، وإنّما أيضاً بسبب سلوكيات على غرار عدم الامتثال للقيود الصحية.

وبدأ رفيع تدريجي لقيود كورونا في أوربا ويبدو أن الوباء يتباطأ في غالبية بلدان تلك المنطقة، التي بدأت تخفف القيود بحذر.

وأعادت هولندا فتح شرفات مقاهيها الأربعاء ورفعت حظر التجول، وهو إجراء أثار فرضه في يناير/كانون الثاني أسوأ أعمال شغب في البلاد منذ عقود.

وفي فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، أنه سيتم تأخير ساعة حظر التجول إلى التاسعة مساء في 19 مايو/ أيار ثم إلى الحادية عشرة مساء في 9 يونيو/ حزيران قبل رفعه تماما في 30 يونيو/حزيران.

وستتمكن المتاجر والمطاعم والمواقع الثقافية وبينها دور السينما والمتاحف من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الأربعاء 19 مايو أيار/مايو، وفق ما ذكر ماكرون.

وفي ألمانيا، جرى منح 1,1 مليون جرعة ضد كورونا في رقم قياسي وطنيا وأوربيا، وأعلن وزير الصحة تطعيم أكثر من 1% من سكان أكبر بلد أوروبي خلال 24 ساعة، وذلك للمرة الأولى.

وفي نيويورك، قال رئيس البلدية، أمس الخميس، إنّه بعد شهور من الحذر الشديد في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا تخطط المدينة “لإعادة فتح” كاملة في الأول من يوليو/تموز.

من ناحية أخرى حذرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض، من أن الأزمة التي تعصف بالهند في مواجهة جائحة فيروس كورونا، جرس إنذار لأفريقيا بأنه يتعين على حكوماتها ومواطنيها عدم التخلي عن الحذر.

وقال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض إن الدول الأفريقية بشكل عام ليس لديها العدد الكافي من العاملين بالرعاية الصحية أو من الأسرّة في المستشفيات أو إمدادات الأكسجين.

وأكد للصحفيين أن القارة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة قد تتضرر بدرجة أكبر حتى من الهند إذا ارتفعت حالات الإصابة على نحو مماثل، وقال “نراقب الوضع ونحن في ذهول تام، فما يحدث في الهند لا يمكن لقارتنا أن تتجاهله”.

